Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,1908 руб.

11 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 44 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,1908 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,1231 руб., максимальный - 10,21 руб. Было заключено 139 сделок. Объем торгов составил 474,55 млн руб., что на 35% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,1303 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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