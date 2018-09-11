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Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,1908 руб.
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11 сентября 2018 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,1908 руб.

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11 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 44 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,1908 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,1231 руб., максимальный - 10,21 руб. Было заключено 139 сделок. Объем торгов составил 474,55 млн руб., что на 35% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,1303 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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