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Главная / Все новости / Запасы нефти в США упали за период с 1 июня по 8 июня на 4143 тыс. баррелей, бензина - упали на 2271 тыс. баррелей
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13 июня 2018 года 17:32
Запасы нефти в США упали за период с 1 июня по 8 июня на 4143 тыс. баррелей, бензина - упали на 2271 тыс. баррелей
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13 июня. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 4143 тыс. баррелей - до 432,441 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 2271 тыс. баррелей и составили 236,763 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 2101 тыс. баррелей, достигнув 114,693 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 1246 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 1000 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 500 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
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