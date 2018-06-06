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Главная / Все новости / Запасы нефти в США выросли за период с 25 мая по 1 июня на 2072 тыс. баррелей, бензина - выросли на 4603 тыс. баррелей
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06 июня 2018 года 17:32
Запасы нефти в США выросли за период с 25 мая по 1 июня на 2072 тыс. баррелей, бензина - выросли на 4603 тыс. баррелей
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6 июня. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2072 тыс. баррелей - до 436,584 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 4603 тыс. баррелей и составили 239,034 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов поднялись на 2165 тыс. баррелей, достигнув 116,794 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 2100 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 500 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 800 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
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