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Главная  /  Все новости  /  Учетные цены Банка России на драгметаллы с 24 августа
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В июле рост промпроизводства в России замедлился до 1,1%
Рост промпроизводства в июле замедлился до 1,1% с 3,5% в июне, сообщил Росстат. Динамика показателя оказалась в три раза слабее прогнозов аналитиков, ожидавших рост на 3,4%
 
Банки должны будут раскрывать гражданам баланс при каждой операции
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков разработал законопроект, устанавливающий обязанность кредитора информировать заемщика о задолженности и об остатке лимита кредитования по банковским картам в составе уведомления о каждой...
 
В офшоры выведено 75% национального дохода России
Богатство, выведенное россиянами в офшоры с 1990 г., к 2015 г. составило около 75% национального дохода страны. Столько же составляют "официальные" финансовые активы всех российских домохозяйств. Такую оценку приводят аналитики Национального бюро...
 
Банки обяжут моментально проводить коммунальные платеж
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23 августа 2017 года 15:04

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 24 августа

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23 августа. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 24 августа установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2445,68 (+6,35) руб./грамм; на серебро - 32,43 (+0,12) руб./грамм; на платину - 1861,19 (+10,48) руб./грамм; на палладий - 1777,54 (-1,04) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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НОВОСТИ
23 августа 2017 года 17:53
"Тверская концессионная компания" допустила техдефолт по выплате дохода на 977,5 млн руб. за 1-й купон дебютных бондов
ООО "Тверская концессионная компания" (ТКК) допустило техдефолт по выплате 1-го купонного дохода в объеме 977,5 млн рублей по облигациям 1-й серии объемом 8,5 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.

Причиной дефолта называется отсутствие у компании достаточных...    читать дальше
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23 августа 2017 года 17:53
Соглашение о ЗСТ между ЕАЭС и Сингапуром может быть заключено в 2018 г.
Соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Сингапуром может быть заключено в 2018 году, с Ираном переговоры также близки к завершению, хотя идут не гладко.

"Если мы сейчас начнем вот эту фазу достаточно легко, посмотрим...    читать дальше
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23 августа 2017 года 17:47
Нефтяные котировки растут на данных о сокращении запасов топлива в США
Цены нефти эталонных марок умеренное повышаются в ходе торгов в среду на данных о снижения запасов топлива в Штатах по итогам прошлой недели.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:41 мск в среду выросла на $0,1 - до $51,97...    читать дальше
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23 августа 2017 года 17:40
Чистая прибыль "МОЭСК" по МСФО увеличилась в 1-м полугодии в 1,5 раза
Чистая прибыль ПАО "МОЭСК" по МСФО в I полугодии 2017 года выросла в полтора раза в сравнении с показателем января-июня 2016 года, составив 2,87 млрд руб., следует из отчета компании.

В частности, во втором квартале (апрель-июнь) компания получила прибыль в 200,4 млн...    читать дальше
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23 августа 2017 года 17:32
Запасы нефти в США упали за период с 11 августа по 18 августа на 3327 тыс. баррелей, бензина - упали на 1223 тыс. баррелей
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 3327 тыс. баррелей - до 463,165 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США.

Товарные запасы бензина сократились на 1223 тыс. баррелей и составили 229,902 млн баррелей,...    читать дальше
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23 августа 2017 года 17:30
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 59,1275 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 840 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,1275 руб.

Минимальный курс доллара США составил 59,0625 руб.,...    читать дальше
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23 августа 2017 года 17:25
Нацбанк Белоруссии снижает с 13 сентября ключевую ставку до 11,5% годовых
Национальный банк Белоруссии с 13 сентября снижает ставку рефинансирования с 12% до 11,5% годовых, говорится в сообщении регулятора.

"Правление Национального банка приняло решение о снижении с 13 сентября 2017 года ставки рефинансирования с 12 до 11,5 годовых и ставок...
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23 августа 2017 года 17:18
ГТЛК снизила ориентир ставки 1-го купона бондов на $170 млн до 4,85-5,10% - источник
ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) снизило ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии 001P-05 объемом $170 млн до 4,85-5,10% годовых с 4,90-5,25% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке.

Новый ориентир соответствует...    читать дальше
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23 августа 2017 года 17:15
Индексы США снижаются в среду на внутренних новостях
Фондовые индексы США начали торги в среду сильным снижением. Драйвером снижения стали негативные внутренние новости, сообщает MarketWatch.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:05 мск уменьшился на 0,31% - до 21832,02 пункта.

Standard & Poor's...    читать дальше
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23 августа 2017 года 17:13
Продажи новостроек в США в июле упали до минимума с января
В июле 2017 года продажи новых домов в США упали на 9,4% по сравнению с предыдущим месяцем - до 571 тыс. домов в годовом исчислении, свидетельствуют данные министерства торговли страны.

Июльский показатель стал самым низким с января этого года.

Между тем в...    читать дальше
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23 августа 2017 года 17:07
Московская биржа в тестовом режиме запустила "конструктор" решения о выпуске биржевых бондов
осковская биржа" начала тестирование автоматизированного "конструктора" подготовки текста решения о выпуске биржевых облигаций, говорится в сообщении биржи.

"Конструктор" учитывает пожелания клиентов в части параметров возможных выпусков биржевых облигаций.

Новый...    читать дальше
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23 августа 2017 года 17:06
Производство золота в РФ в январе-мае выросло на 3%
В январе-мае 2017 года в России было произведено 88,92 тонны золота, сообщил Минфин со ссылкой на данные о поставках сырья на российские аффинажные заводы.

В годовом сравнении показатель производства золота вырос на 3% (86,72 тонны).

В том числе производство...    читать дальше
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23 августа 2017 года 17:01
Средневзвешенная доходность ОФЗ 26221 на аукционе - 8,03%, спрос превысил предложение в 2,1 раза
Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) серии 26221 с погашением 23 марта 2033 года составила 98,3903% от номинала, что соответствует доходности 8,03% годовых, говорится в сообщении...    читать дальше
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23 августа 2017 года 16:55
ВЭБ указывает на замедление роста ВВП в июле до 2%, прогноз на 2017 г. в 1,5% сохраняет
По оценке Внешэкономбанка, рост ВВП РФ в июле 2017 года замедлился до 2,0% (год к году) после 2,7% в июне и 3,1% в мае, говорится в обзоре ВЭБа.

Как отмечается в обзоре банка, торможение экономического роста по отношению к соответствующему периоду прошлого года связано...    читать дальше
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23 августа 2017 года 16:48
ВТБ разместил 100% выпуска однодневных бондов серии КС-2-133 на 75 млрд рублей
3 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 23 августа однодневные биржевые облигации серии КС-2-133 на 75 млрд 0 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк...    читать дальше
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23 августа 2017 года 16:43
"Крипторубль" должен существовать, но нужно обеспечить безопасность экономики - Шувалов
Развитие криптовалют остановить нельзя, государство будет заниматься этой темой, одновременно обеспечивая вопросы безопасности, заявил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.

"Я являюсь сторонником криптовалют и считаю, что "крипторубль" должен существовать. Но эта тема...    читать дальше
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