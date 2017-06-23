Число бедных в России снизилось за 1-й квартал на 1,4 млн - Росстат

23 июня. FINMARKET.RU - Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в 1-м квартале 2017 году по сравнению с тем же периодом 2016 г. снизилась на 1,4 млн, или на 6%, и составила 22 млн человек. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

По состоянию на конец 1-го квартала 2017 г. численность малоимущих составляла 15% от общей численности населения (в 4-м квартале 2016 г. - 10,1%, в 1-м квартале 2016 г. уровень бедности составлял 16%).

. Величина прожиточного минимума в 1-м квартале 2017 года составила 9909 рублей, в том числе для трудоспособного населения прожиточный минимум составил - 10701 руб., для пенсионеров - 8178 руб., для детей - 9756 руб.

Среднедушевые денежныенаселения в 1-м квартале текущего года составили 27,718 тыс. руб., что на 22,7% меньше, чем в 4-м квартале 2016 года, и на 4,6% больше 1-го квартала 2016 года.

Минимальный размер оплаты труда в 1-м квартале 2017 г. составил 7,5 тыс. руб., как и в 4-м квартале 2016 года - 7,5 тыс. руб. При этом показатель за январь-март 2017 г. на 20,9% превысил показатель годом ранее.