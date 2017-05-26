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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро с 27 мая в размере 63,6689 руб.
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Всемирный банк снизил прогноз роста ВВП РФ в 2017 году
Всемирный банк снизил прогноз роста ВВП РФ в 2017 году на 0,2 п.п. - до 1,3%. Свои действия ВБ объясняет эффектом более высокой базы. Так, Росстат улучшил оценку спада ВВП в 2015 году
 
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СПЧ предлагает провести административную амнистию
Совет при президенте РФ по правам человека предлагает главе государства провести административную амнистию. В России ее еще никогда не было, хотя законом такая возможность предусмотрена. Глава СПЧ Михаил Федотов надеется, что президент Владимир...
 
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Разрыв всех связей с Россией стал основным трендом политики Киева. Украинские националисты подхватили идею директора Украинского института национальной памяти (орган исполнительной власти страны) Владимира Вятровича разорвать даже "родственные...
 
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26 мая 2017 года 13:10

ЦБ РФ установил курс евро с 27 мая в размере 63,6689 руб.

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26 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 27 мая, составляет 63,6689 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 65,73 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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НОВОСТИ
26 мая 2017 года 16:20
ВТБ разместил 47,7% выпуска однодневных бондов серии КС-2-71 на 35,8 млрд рублей
6 мая. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 26 мая однодневные биржевые облигации серии КС-2-71 на 35 млрд 799,1 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк реализовал...    читать дальше
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26 мая 2017 года 16:19
Набсовет Сбербанка снова возглавил Сергей Игнатьев
Председателем наблюдательного совета Сбербанка вновь избран экс-глава ЦБ РФ Сергей Игнатьев. Он сообщил об этом на пресс-конференции по итогам первого заседания набсовета.

Его заместителями стали Георгий Лунтовский и Алексей Кудрин. Старшим независимым директором избран...    читать дальше
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26 мая 2017 года 16:15
Оценка роста ВВП США в 1-м квартале улучшена до 1,2%
ВВП США в первом квартале 2017 года увеличился на 1,2% в пересчете на годовые темпы, подъем замедлился с 2,1% в 4-м квартале прошлого года, свидетельствуют пересмотренные данные министерства торговли США.

Предварительная оценка равнялась 0,7%, и аналитики Уолл-стрит в...    читать дальше
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26 мая 2017 года 16:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 16:00 мск 26 мая снижается
Индекс ММВБ корректируется наверх после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс ММВБ понизился на 10,26 пункта (0,527%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1937 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 1945,03 (-0,11%) пункта, минимальное...    читать дальше
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26 мая 2017 года 16:11
Риски банковского сектора в целом снизились - ЦБ РФ
Российская экономика начала восстанавливаться, адаптировавшись к внешним условиям, а риски в финансовом секторе в целом снизились, отмечается в опубликованном на сайте Банка России очередном выпуске Обзора финансовой стабильности.

Прибыль банков продолжает...    читать дальше
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26 мая 2017 года 16:05
В 1-м квартале импорт пальмового масла в РФ снизился на 15,8% - Росстат
В 1-м квартале 2017 года Россия снизила импорт пальмового масла и его фракций на 15,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 197 тыс. тонн, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (Росстата).

В январе-марте 2016 года поставки выросли...    читать дальше
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26 мая 2017 года 16:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 56,1/57,42 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 56,1/57,42 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 47 коп., Cредний курс продажи...
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26 мая 2017 года 16:00
Экспорт нефти из России в январе-марте вырос на 0,8% - Росстат
Объем экспорта нефти в январе-марте 2017 года вырос на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составил 62,4 млн тонн, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (включая данные о взаимной торговле со странами ЕАЭС).

В марте экспорт снизился...    читать дальше
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26 мая 2017 года 15:55
ООО "Обувьрус" 26 мая досрочно погасит бонды БО-04 и БО-05 на 2 млрд рублей
ООО "Обувьрус" (входит в группу компаний "Обувь России") 26 мая досрочно погасило облигации серий БО-04 и БО-05 объемом по 1 млрд рублей каждая, говорится в сообщениях компании.

Облигации серии БО-04 были размещены в сентябре 2014 года. Ставка 1-8-го купона 5-летних...    читать дальше
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26 мая 2017 года 15:53
Министр Абызов: государства слишком много в экономической среде
Развитию предпринимательства в России мешает слишком большое участие в нём государства, считает министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов.

"Что касается проблем в развитии предпринимательства, то первое и основное, как мне кажется, это то, что...    читать дальше
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26 мая 2017 года 15:46
Рабочая группа Госдумы одобрила поправки к законопроекту о реновации жилого фонда в Москве
Сегодня межфракционная рабочая группа Госдумы рассмотрела правительственные поправки в законопроект о реновации столичного жилищного фонда, сообщил парламентский комитет по строительству и транспорту.

"Предложенные правительством РФ поправки были подержаны большинством...    читать дальше
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26 мая 2017 года 15:36
Минтруд РФ: расходы работодателей после повышения МРОТ составят в 2018 году почти 44 млрд руб.
В России расходы бизнеса после повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума (ПМ) работающего населения составят почти 44 млрд рублей в 2018 году после первого этапа повышения МРОТ, считает Минтруд России.

"Расходы работодателей в реальном...    читать дальше
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26 мая 2017 года 15:34
ВЭБ разместил облигации серии ПБО-001Р-07 на 25 млрд рублей
Внешэкономбанк (ВЭБ) завершил размещение биржевых облигаций серии ПБО-001Р-07 объемом 25 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Сбор заявок на бумаги проходил 19 мая. В ходе премаркетинга компания ориентировала инвесторов на диапазон ставки 1-го купона на уровне...    читать дальше
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26 мая 2017 года 15:30
В понедельник, 29 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 24 выпускам облигаций на общую сумму 2418,46 млн руб.
В понедельник, 29 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 24 выпускам облигаций на общую сумму 2418,46 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на...    читать дальше
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26 мая 2017 года 15:30
В понедельник, 29 мая, ожидаются погашения по 10 выпускам облигаций на общую сумму 76104,51 млн руб.
В понедельник, 29 мая, ожидаются погашения по 10 выпускам облигаций на общую сумму 76104,51 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер...    читать дальше
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26 мая 2017 года 15:30
В понедельник, 29 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $125,31 млн
В понедельник, 29 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $125,31 млн.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на...    читать дальше
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