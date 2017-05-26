ЦБ РФ установил курс евро с 27 мая в размере 63,6689 руб.

26 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 27 мая, составляет 63,6689 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 65,73 коп.

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6 мая. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 26 мая однодневные биржевые облигации серии КС-2-71 на 35 млрд 799,1 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал... Таким образом, банк реализовал... читать дальше

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Председателем наблюдательного совета Сбербанка вновь избран экс-глава ЦБ РФ Сергей Игнатьев. Он сообщил об этом на пресс-конференции по итогам первого заседания набсовета. Его заместителями стали Георгий Лунтовский и Алексей Кудрин. Старшим независимым директором избран... Его заместителями стали Георгий Лунтовский и Алексей Кудрин. Старшим независимым директором избран... читать дальше

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ВВП США в первом квартале 2017 года увеличился на 1,2% в пересчете на годовые темпы, подъем замедлился с 2,1% в 4-м квартале прошлого года, свидетельствуют пересмотренные данные министерства торговли США. Предварительная оценка равнялась 0,7%, и аналитики Уолл-стрит в... Предварительная оценка равнялась 0,7%, и аналитики Уолл-стрит в... читать дальше

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Индекс ММВБ корректируется наверх после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс ММВБ понизился на 10,26 пункта (0,527%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1937 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 1945,03 (-0,11%) пункта, минимальное... читать дальше

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Российская экономика начала восстанавливаться, адаптировавшись к внешним условиям, а риски в финансовом секторе в целом снизились, отмечается в опубликованном на сайте Банка России очередном выпуске Обзора финансовой стабильности. Прибыль банков продолжает... Прибыль банков продолжает... читать дальше

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В 1-м квартале 2017 года Россия снизила импорт пальмового масла и его фракций на 15,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 197 тыс. тонн, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (Росстата). В январе-марте 2016 года поставки выросли... В январе-марте 2016 года поставки выросли... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 56,1/57,42 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 47 коп., Cредний курс продажи...

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Объем экспорта нефти в январе-марте 2017 года вырос на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составил 62,4 млн тонн, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (включая данные о взаимной торговле со странами ЕАЭС). В марте экспорт снизился... В марте экспорт снизился... читать дальше

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ООО "Обувьрус" (входит в группу компаний "Обувь России") 26 мая досрочно погасило облигации серий БО-04 и БО-05 объемом по 1 млрд рублей каждая, говорится в сообщениях компании. Облигации серии БО-04 были размещены в сентябре 2014 года. Ставка 1-8-го купона 5-летних... Облигации серии БО-04 были размещены в сентябре 2014 года. Ставка 1-8-го купона 5-летних... читать дальше

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Развитию предпринимательства в России мешает слишком большое участие в нём государства, считает министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов. "Что касается проблем в развитии предпринимательства, то первое и основное, как мне кажется, это то, что... "Что касается проблем в развитии предпринимательства, то первое и основное, как мне кажется, это то, что... читать дальше

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Сегодня межфракционная рабочая группа Госдумы рассмотрела правительственные поправки в законопроект о реновации столичного жилищного фонда, сообщил парламентский комитет по строительству и транспорту. "Предложенные правительством РФ поправки были подержаны большинством... "Предложенные правительством РФ поправки были подержаны большинством... читать дальше

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В России расходы бизнеса после повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума (ПМ) работающего населения составят почти 44 млрд рублей в 2018 году после первого этапа повышения МРОТ, считает Минтруд России. "Расходы работодателей в реальном... "Расходы работодателей в реальном... читать дальше

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Внешэкономбанк (ВЭБ) завершил размещение биржевых облигаций серии ПБО-001Р-07 объемом 25 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на бумаги проходил 19 мая. В ходе премаркетинга компания ориентировала инвесторов на диапазон ставки 1-го купона на уровне... Сбор заявок на бумаги проходил 19 мая. В ходе премаркетинга компания ориентировала инвесторов на диапазон ставки 1-го купона на уровне... читать дальше

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В понедельник, 29 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 24 выпускам облигаций на общую сумму 2418,46 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В понедельник, 29 мая, ожидаются погашения по 10 выпускам облигаций на общую сумму 76104,51 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер... Размер... читать дальше

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В понедельник, 29 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $125,31 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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