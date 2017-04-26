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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 639,7 млрд руб.
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26 апреля 2017 года 10:47
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 639,7 млрд руб.
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26 апреля. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 26 апреля по данным на начало операционного дня выросло до 639,7 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 87,3 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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.26 апреля 2017 года 17:31
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.26 апреля 2017 года 17:30
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5595 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,4876 руб. Минимальный курс доллара США составил 56,155 руб.,... читать дальше
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.26 апреля 2017 года 17:07
Международный инвестиционный банк (МИБ) установил финальный ориентир цены вторичного размещения облигаций 2-й серии объемом до 2 млрд 997,998 млн рублей на уровне 100,90% от номинала, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке. Данный ориентир цены соответствует... читать дальше
.26 апреля 2017 года 17:04
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.26 апреля 2017 года 16:58
НК "Роснефть" установила финальный ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии БО-001Р-04 объемом 40 млрд рублей на уровне 8,65% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке. Финальный ориентир соответствует доходности к оферте через 6 лет на... читать дальше
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По итогам этого года прибыль российских банков может составить 1 трлн рублей, заявил зампред ЦБ Василий Поздышев в видеокомментарии, опубликованном на сайте регулятора. "По итогам 1-го квартала текущего года прибыль банков составила 339 млрд рублей, более чем в 3 раза... читать дальше
.26 апреля 2017 года 16:48
Белоруссия получила третий транш в размере $300 млн из кредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), сообщило в среду министерство финансов страны. "Республика Беларусь выполнила условия для получения третьего транша финансового кредита Евразийского фонда... читать дальше
.26 апреля 2017 года 16:47
ВТБ разместил 26 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-2-52 на 54 млрд 684,7 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал 72,9129% объема... читать дальше
.26 апреля 2017 года 16:46
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.26 апреля 2017 года 16:41
Российские банки в первом квартале 2017 года получили 339 млрд рублей прибыли, что в 3,1 раза больше показателя за аналогичный период 2016 года (109 млрд рублей), свидетельствует статистика по банковскому сектору ЦБ РФ. В январе-марте текущего года прибыль в размере 387... читать дальше
.26 апреля 2017 года 16:32
Активы банковского сектора за март сократились на 0,1%, до 79,2 трлн рублей; однако с устранением влияния валютной переоценки они существенно выросли - на 0,6%, свидетельствует статистика по банковскому сектору ЦБ РФ. Совокупный объем кредитов экономике (нефинансовым... читать дальше
.26 апреля 2017 года 16:29
"ЭР-Телеком" установил финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на уровне 10,65%, снизил объем до 3 млрд руб. - источник
АО "ЭР-Телеком Холдинг" установило финальный ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии ПБО-03 на уровне 10,65% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке. При этом объем размещения был снижен до 3 млрд рублей, тогда как первоначально... читать дальше
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26 апреля 2017 года 16:25
Уровень счастья россиян, по субъективным ощущениям, достиг 85% - максимального показателя за все годы измерений, свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Этот процент высок во всех социально-демографических группах,... читать дальше
.26 апреля 2017 года 16:22
ПАО "Группа компаний ПИК" установило финальный ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии БО-П02 объемом 10 млрд рублей в размере 11,25% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке. Данный ориентир соответствует доходности к погашению на уровне... читать дальше
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