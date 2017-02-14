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Главная  /  Все новости  /  Учетные цены Банка России на драгметаллы с 15 февраля
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14 февраля 2017 года 15:00

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 15 февраля

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14 февраля. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 15 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2282,65 (-12,31) руб./грамм; на серебро - 33,36 (+0,47) руб./грамм; на платину - 1856,34 (-23,46) руб./грамм; на палладий - 1444,24 (-4,34) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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НОВОСТИ
14 февраля 2017 года 18:28
Россельхознадзор запретил ввоз птицы из некоторых регионов Италии, Польши, Греции и Словакии
Россельхознадзор с 14 февраля запретил поставки живой птицы и инкубационных яиц из некоторых регионов Италии, Польши, Греции и Словакии. Запрет введен из-за распространения в этих странах гриппа птицы.

Как сообщается в материалах ведомства, из Италии ограничен ввоз этой...    читать дальше
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14 февраля 2017 года 18:19
МТС в октябре привлекла кредит Сбербанка на 40 млрд руб.
ПАО "Мобильные Телесистемы" (МТС) 27 октября 2016 года привлекло возобновляемую кредитную линию Сбербанка с лимитом 40 млрд рублей, говорится в материалах оператора.

Срок линии - 4 года, плановый срок погашения наступает в апреле 2020 года.

В пресс-службе МТС...    читать дальше
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14 февраля 2017 года 18:08
BMW отзовет с рынка КНР 41,7 тыс. автомобилей из-за дефекта подушки безопасности
Германская компания BMW отзовет с китайского рынка 41,685 тыс. автомобилей в связи с дефектом подушки безопасности, сообщило Главное государственное управление технического и карантинного контроля за качеством товаров КНР.

Кампания затронет 3,926 тыс. машин, выпущенных...    читать дальше
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14 февраля 2017 года 17:56
Американские индексы меняются незначительно и разнонаправленно
Американские фондовые индексы незначительно и разнонаправленно меняются в начале торгов. Инвесторы ожидают выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США в банковском комитете Сената.

От Джанет Йеллен ждут главным образом комментариев по макроэкономике США и...    читать дальше
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14 февраля 2017 года 17:47
Аэропорт Хельсинки планирует к 2020 году увеличить пассажиропоток до 20 млн человек
По итогам 2016 года пассажиропоток аэропорта Хельсинки превысил 17 млн, из которых порядка 15 млн человек - пассажиры международных рейсов, сообщила журналистам представитель Finavia (оператор международного аэропорта Хельсинки-Вантаа) Петра Лайвонен.

По ее словам, к...    читать дальше
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14 февраля 2017 года 17:46
"Открытие холдинг" приобрел по оферте 30,5% облигаций 6-й серии на 1,5 млрд руб.
АО "Открытие холдинг" в рамках оферты приобрело 1 млн 525,170 тыс. облигаций 6-й серии по цене 100% от номинала, говорится в сообщении эмитента.

Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 30,5% бондов данной...    читать дальше
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14 февраля 2017 года 17:38
К концу 2016 года уровень деловой уверенности в России продемонстрировал рост - исследование
Уровень деловой уверенности в России к концу 2016 года продемонстрировал рост, несмотря на отрицательную динамику экономических показателей: в первом квартале коэффициент был равен минус 17,39 пункта, в последнем поднялся до минус 2,7, свидетельствуют результаты опроса о...    читать дальше
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14 февраля 2017 года 17:30
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 57,5701 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4392 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,5701 руб.

Минимальный курс доллара США составил 57,1775 руб.,...    читать дальше
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14 февраля 2017 года 17:23
Бензин на российских заправках дорожает - ЦДУ
Бензин на заправках России продолжает понемногу дорожать.

Средняя розничная цена бензина на прошлой неделе (с 5 по 12 февраля) подорожала на 6 копеек до 36,28 рублей за литр Аи-92 и до 39,12 рублей за литр, свидетельствуют данные ЦДУ ТЭК.

В Москве бензин АИ-92...    читать дальше
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14 февраля 2017 года 17:12
Экспорт российской продукции по каналам электронной коммерции вырастет до $4 млрд к 2020 г. - эксперт
Объем экспорта российской продукции по каналам электронной коммерции в ближайшие несколько лет будет расти на 30-60% в год и составит $3,9 млрд к 2020 году (по предварительным данным, в 2016 году объем российского онлайн-экспорта составил $2 млрд), заявил гендиректор...    читать дальше
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14 февраля 2017 года 17:08
Ставка 1-го купона субордов СМП банка 2-й серии на 2 млрд руб. - 12,25%
Банк "Северный морской путь" (СМП банк) установил ставку 1-го купона субординированных облигаций 2-й серии на 2 млрд рублей на уровне 12,25% годовых, говорится в сообщении банка.

Ставки купонов, начиная с 3-го купона, будут определяться как значение ключевой ставки плюс...    читать дальше
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14 февраля 2017 года 17:03
Проекты Национальной технологической инициативы в этом году получат свыше 12 млрд руб.
На реализацию проектов Национальной технологической инициативы в 2017 году направляется более 12 млрд рублей.

"Только на поддержку проектов этой инициативы мы в этом году направляем почти 8,5 млрд рублей. Всего в этом году на Национальную технологическую инициативу с...    читать дальше
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14 февраля 2017 года 16:53
"Западный скоростной диаметр" 28 февраля проведет вторичное размещение бондов объемом до 4,5 млрд руб
АО "Западный скоростной диаметр" (ЗСД) 28 февраля проведет вторичное размещение облигаций 3-5 серий на общую сумму до 4,5 млрд рублей в случае предъявления бондов к оферте, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке.

Сбор заявок на облигации в рамках вторичного...    читать дальше
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14 февраля 2017 года 16:52
Медведев обсудил с главой Туркменистана торгово-экономические отношения
Премьер РФ Дмитрий Медведев в ходе телефонного разговора поздравил президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с победой на выборах и пожелал ему дальнейших успехов в работе.

"Дмитрий Медведев поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с убедительной победой на...    читать дальше
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14 февраля 2017 года 16:50
ВТБ разместил 81% выпуска однодневных бондов серии КС-1-101 на 40,5 млрд рублей
ВТБ разместил во вторник, 14 февраля, однодневные биржевые облигации серии КС-1-101 на 40 млрд 467,690 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи" на которой проходило размещение.

Таким образом, банк реализовал...    читать дальше
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14 февраля 2017 года 16:43
В прошлом году положительное сальдо внешней торговли Казахстана снизилось на 25%
В 2016 году положительное сальдо внешнеторгового баланса Казахстана составило $11,6 млрд, что на 25,2% ниже уровня 2015 года, сообщил статкомитет.

Внешнеторговый оборот республики в 2016 году по сравнению с 2015 годом снизился на 19% - до $62 млрд. В том числе экспорт...    читать дальше
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