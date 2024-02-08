В международных расчетах разрешат использовать цифровые активы

8 февраля. FINMARKET.RU - Госдума планирует в ближайшее время принять законопроект, позволяющий использовать в международных расчетах цифровые финансовые активы (ЦФА), привязанные к зерну или золоту. Об этом "Известиям" сообщил глава комитета по финрынку Анатолий Аксаков. Эта альтернатива международной SWIFT и российской СПФС (Система передачи финансовых сообщений) особенно актуальна в связи с отказом зарубежных банков даже из дружественных стран проводить платежи с Россией.

Вчера стало известно, что китайский Zhejiang Chouzhou Commercial Bank уведомил клиентов об остановке операций с Россией. Ранее аналогичные новости поступили от турецких кредитных организаций. Банки даже из дружественных и нейтральных стран на фоне проверок финансовых регуляторов США опасаются применения вторичных санкций, поэтому отказываются от сотрудничества с контрагентами из России.

Особый интерес к информации о решении Zhejiang Chouzhou Commercial Bank был вызван тем, что банк из КНР был главным у российских импортеров, а также принимал платежи в рублях и долларах.

Однако и в Госдуме, и в экспертном сообществе никаких оснований для беспокойства по поводу дальнейших расчетов между Россией и КНР из-за остановки операций с РФ Zhejiang Chouzhou Commercial Bank не видят.

Как сказал Аксаков, никакие санкции не остановятроссийских компаний с китайскими контрагентами. Даже если с некоторыми китайскими банками могут возникнуть сложности, "но остается много других кредитных организаций".

По словам Аксакова, на случай возникновения сложностей в задачу властей входит создание механизма, который позволит их преодолеть. Так, сообщил "Известиям" депутат, в самое ближайшее время Госдума планирует принять законопроект о международных расчетах в обеспеченных ЦФА, которые могут быть привязаны к золоту или зерну.

Подобный инструмент может быть полезен в тех случаях, когда зарубежные банки хотят сделать сотрудничество с российской стороной полностью незаметным для американских финвластей. Тогда придется исключить платежи не только с помощью SWIFT, но и российской СПФС и китайской CIPS, поскольку эти действия отражаются в отчетности.

По мнению председателя правления Ассоциации участников рынка платежных услуг "Национальный платежный совет" ("НПС") Александра Линникова, в среднесрочной перспективе международные расчеты в ЦФА могут стать альтернативой системам передачи финсообщений.