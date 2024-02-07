Расчеты с РФ прекратил главный для российских импортеров банк Китая

7 февраля. FINMARKET.RU - Китайский Chouzhou Commercial Bank уведомил клиентов об остановке операций с Россией. Об этом "Ведомостям" рассказали три бизнесмена, информацию подтвердили в деловых объединениях и финансовые консультанты.

Chouzhou стал основным расчетным центром для импортеров из-за сравнительно мягкого комплаенса и географического расположения - его штаб-квартира находится в г. Иу, одном из главных логистических узлов китайского экспорта в Россию.

По словам собеседников газеты, менеджеры банка уведомили клиентов о прекращении отношений с любыми российскими или белорусскими организациями на прошлой неделе.

Как рассказал владелец одной из компаний., из-за этого уже сорвалось несколько сделок. Другой собеседник "Ведомостей", предприниматель из Ижевска, закупающий в Китае оборудование для станков, рассказал, что изначально, в декабре, в Chouzhou его уведомили об остановке платежей по определенному списку товаров, ввоз которых в Россию запрещен западными санкциями. Но несколько недель спустя менеджер банка сообщил о полном прекращении расчетов с Россией вне зависимости от продукции или валюты платежа.

Один из источников "Ведомостей" отметил, что в данном случае проведение расчетов не зависит от платежной системы - прекращены транзакции не только с помощью SWIFT, но и с российской СПФС и китайской CIPS. "Даже если движение денег с помощью национальных систем не видно американцам или европейцам, все это наглядно отражено в отчетности, которую у банка могут потребовать западные контрагенты", - пояснил он.

Собеседник "Ведомостей" из Ижевска также сообщил, что Chouzhou не единственный банк, который ограничил финансовые отношения с Россией. Другая финансовая организация - одна из трех крупнейших в Китае - закрыла его компании валютный счет, сохранив возможность переводить деньги в юанях. Но по платежам резко ужесточился комплаенс: в банке требуют подтверждения, что покупатель товара не имел контактов с санкционными лицами и компаниями, что продукция не будет использоваться для нужд оборонного комплекса, не будет поставляться в Крым и т. д.