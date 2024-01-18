Налогообложение по кредитам от работодателей могут поменять

18 января. FINMARKET.RU - Систему налогообложения по кредитам, которыебанков и других организаций получают от работодателей, могут скорректировать, следует из ответа пресс-службы Минфина на запрос "Известий" . Министерство рассматривает внесение изменений в Основные направления налоговой политики.

С письмом о том, что нужно решить проблему налоговой нагрузки сотрудников, которые получают кредит, в том числе на покупку жилья, у работодателей, к главе правительства Михаилу Мишустину обратилась Ассоциация банков России (АБР).

Как говорится в письме, в соответствии с законодательством люди, которые берут взаймы у своих работодателей, должны платить налог на материальную выгоду. Он рассчитывается с разницы процентной ставки кредитного договора и значением в виде 2/3 ставки рефинансирования (ключевой), которая действует в этом году. В соответствии с Налоговым кодексом такой доход облагается по повышенной ставке в 35%.

АБР отмечает, что с 2021 г. до 1 января 2024 г. действовал мораторий на эти выплаты, однако сейчас эта мера снова работает. При этом Центробанк повысил ключевую ставку до 16%. Как указывается в письме, сумма налогов зачастую сопоставима с выплатами по кредиту.

Многие компании в рамках соцпакетов предоставляют беспроцентные. В таких случаях для сотрудников организаций, которые получают взаймы, размер налоговых выплат за экономию на процентах при повышении ключевой ставки вообще выходит колоссальным.

В связи с этим АБР предложила правительству освободить от уплаты налога на материальную выгоду по кредитам, полученным по льготным программам. Например, это касается сотрудников банков, которые берут у своего работодателя дальневосточную, IT, семейную или ипотеку с господдержкой от 2 до 8%. А по другим взаимосвязанным заемщикам (прежде всего, работникам, взявшим взаймы у работодателя) фиксировать ключевую ставку на момент выдачи кредита, что может защитить людей от резких изменений ключевой.

По словам вице-президента АБР Алексея Войлукова, люди, которых кредитуют, не должны зависеть от изменения денежно-кредитной политики. А в случае с льготными программами, которые субсидирует государство, вообще странно, когда можно взять ту же ипотеку в другом банке и не попасть под материальную выгоду, а в своем - такой налог будет начислен. Таким образом, господдержка полностью нивелируется, подчеркнул он.

По мнению Войлукова, существующий порядок наносит значимый удар по семейным бюджетам наименее обеспеченных сотрудников банков, которые кредитуются по льготным программам по месту работы. Что касается заимствований, которые могут получить сотрудники от любых работодателей, то и тут имеет смысл исчислять налог в соответствии со ставкой, которая действовала на момент предоставления кредита.