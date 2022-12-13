Минюст просят снизить размер взысканий за долги по штрафам для МСП

13 декабря. FINMARKET.RU - Корпорациянаправила обращение в Минюст с просьбой сократить размер исполнительского сбора при просроченной уплате штрафа для малого и среднего бизнеса, пишут "Известия" . В соответствии со ст. 112 ФЗ "Об исполнительном производстве" взыскание должно составлять 7% от суммы долга, но не менее 10 тыс. рублей.

Как в Корпорации МСП, через платформу по поддержке предпринимателей "Сервис 360°" от бизнесменов поступают жалобы на несопоставимый размер сбора при уплате штрафа. Так, были случаи, когда размер взыскания за просрочку был в 20 раз больше штрафа.

Руководитель экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов "Деловой России" Екатерина Авдеева отметила необходимость сбалансировать размер взысканий и исполнительских сборов, что позволит предприятиям не уйти в долговую яму и продолжить деятельность.

Инициативу поддержали в Торгово-промышленной палате (ТПП). "То, что размер сбора в десятки раз превышает штраф, фактически двойное наказание со стороны государства. Сейчас нужно давать возможности сохранить бизнес, потому что потом власти потратят в тысячу раз больше средств, чтобы создавать и поддерживать субъекты МСП", - считает вице-президент ТППЕлена Дыбова.

В "Деловой России" в качестве альтернативы предлагают снизить размер взыскания для микро- и малого бизнеса до уровня наказания, которое применяется к индивидуальным предпринимателям. Так, исполнительский сбор для ИП составляет 1 тыс. рублей.

По мнению Авдеевой, соразмерность исполнительского сбора величине бизнеса улучшит деловой климат в стране: чем безопаснее себя будет чувствовать потенциальный предприниматель, тем скорее он откроет свое дело, создаст новые рабочие места и будет способствовать восстановлению экономики отдельного региона и государства в целом.

А в ТПП перечислили другие необходимые меры поддержки. Прежде всего нужно обеспечить контроль за неналоговыми платежами, поскольку это огромная нагрузка на бизнес, отметила Дыбова. У компаний большие статьи обязательных расходов, от которых нельзя отказаться, например вывоз мусора или маркировка товаров, добавила она. Кроме того, ЦБ перестал регулировать ставки по эквайрингу (возможность принимать безналичные платежи), и в некоторых банках проценты по нему выросли в 2-4 раза.