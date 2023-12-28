Росстандарт утвердил ГОСТ на доставку продукции общепита

28 декабря. FINMARKET.RU - Росстандарт утвердил национальный стандарт (ГОСТ) на услуги доставки продукции общепита по заказам потребителей, рассказали "Российской газете" в Роскачестве, которое выступило инициатором разработки ГОСТа.

До этого никакого стандарта на этот счет не существовало. Хотя, по оценке главы Роскачества Максима Протасова, российский рынок доставки еды за последние 2,5 года вырос более чем на 20%. При этом появляется все больше возможностей для тех, кто хочет быстро и удобно заказать еду из предприятий общепита домой или в офис.

"Высокая популярность услуги, обусловленная быстротой и удобством, при отсутствии унифицированных требований к ее оказанию и послужили причинами разработки и принятия отдельного стандарта для данной области", - пояснил глава Росстандарта Антон Шалаев.

Так, по ГОСТу продукция для доставки должна соответствовать техническим регламентам, документам по стандартизации и технологическим документам исполнителей услуг общественного питания (ТУ, СТО, ТК и ТТК).

Ассортимент продукции для доставки может включать кулинарные полуфабрикаты, блюда, напитки, кулинарные, кондитерские и хлебобулочные изделия, которые потребитель выберет из меню заведения или изготовленные по индивидуальному заказу. Предприятия общепита самостоятельно определяют ассортимент блюд и изделий, которые они будут доставлять с учетом спроса и возможностей соблюдения в процессе транспортировки технологических характеристик продукции, заявленной в документах, и обеспечивающих их безопасность.

Для доставки может использоваться многоразовая упаковка (термобоксы, термопакеты, термосы, термосумки и другая посуда) и потребительская упаковка (пластиковые или картонные контейнеры, лотки, бутыли, тубы и т.п.) с плотно закрывающимися крышками.