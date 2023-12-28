Рекламный рынок может превысить 1 трлн рублей

28 декабря. FINMARKET.RU - Российский рекламныйпо итогам 2023 г. восстановится после прошлогоднего падения и достигнет рекордных за всю свою историю показателей, следует из прогнозов рекламных группах OMD OM Group, Okkam, АДВ, "Игроник", NMi Group, а также агентств Starlink (входит в ГК "Родная речь"), PHD (входит в Media Direction Group) и "Сбермаркетинг". Рекламные группы и агентства делают прогноз, опираясь на собственные оценки динамики всего рынка и его сегментов по итогам января - ноября 2022 г. За этот период рекламный рынок увеличился на 22% к 2022 г. до порядка 550 млрд руб. (здесь и далее - за вычетом НДС), оценивают в OMD OM Group. В NMi Group говорят о росте на 23-25% и фиксируют значительно большие объемы рынка - 713,2 млрд руб., пишут "Ведомости"

Динамику сегментов рекламного рынка и их абсолютные показатели в течение всего 2023 года Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) не раскрывала. В отчете за январь - сентябрь 2023 г. ассоциация ограничилась только оценкой объемов всего рынка, который, по ее данным, увеличился к аналогичному периоду 2022 г. на 30% до 495 млрд руб.

В январе-ноябре 2023 года все сегменты, за исключением прессы, увеличились к тому же периоду 2022 года, следует из данных OMD OM Group и NMi Group. Самый большой рост, по оценке OMD OM Group, показал сегмент рекламы вне дома (включает в себя сегмент наружной рекламы, а также indoor-рекламу): он увеличился на 35%, до 50 млрд рублей. Сегмент интернет-рекламы, как отмечают там же, вырос на 25%, до 320 млрд рублей, сегмент радио - на 28% до 15 млрд рублей, ТВ-сегмент - на 15% до порядка 160 млрд рублей. Сегмент прессы продолжает падение: за указанный период он сократился на 12% до 4 млрд рублей, добавили в OMD OM Group. Один из ключевых факторов увеличения рекламного рынка в 2023 году - "значительный рост" рекламных бюджетов у крупнейших отечественных компаний, в особенности из сегментов финтеха, ритейла и телекоммуникаций, отмечают в OMD OM Group. Кроме того, рекламные инвестиции восстанавливают локализовавшиеся в России компании. В "Игроник" отметили, что рост рынка также стимулирует рекламная "активность китайских производителей"