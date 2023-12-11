Жилинспекторам упростят доступ в квартиры

11 декабря. FINMARKET.RU - Жилищныеполучат доступ вбез разрешения прокуратуры, если выяснится, что собственники проводят самовольную перепланировку. Это будет сделано для экономии времени при проведении проверок. Как пишут "Известия", такой законопроект получил положительное заключение комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан и может быть в ближайшее время внесен в нижнюю палату парламента. Инициативу приветствуют в профильном комитете ГД по строительству и ЖКХ, а также эксперты — они считают, что у контролеров в сфере ЖКХ должно быть больше прав на проверки.

Сегодня органы государственного жилищного надзора обязаны через суд получить разрешение, если собственники квартир откажут им в доступе в помещение, отмечается в документе. Однако помимо этого им необходимо согласовать свои действия с органами прокуратуры, что занимает у контролеров время.

"Исполнение судебного решения без уведомления органов прокуратуры безусловно обеспечит снижение излишней нагрузки и будет способствовать сокращению сроков самой процедуры. С учетом изложенного предлагаемый законопроект поддерживается", — отмечается в заключении.

На получение разрешения для осмотра квартир на предмет аварийности у контролеров сегодня может уйти несколько месяцев, пояснила "Известиям" глава комиссии по обеспечению жилищных прав граждан депутат Госдумы Галина Хованская.

"За это время с домом может произойти всё что угодно, в том числе обрушение. Ведь бывают такие перепланировки, когда сносят несущие стены. Мы все помним недавний случай в Астрахани, где после такого переустройства одной квартиры рухнула пятиэтажка. Или случай в Москве, где собственник первого этажа пытался увеличить свою жилплощадь за счет подвала и копания земли под стеной дома, которая не выдержала и треснула", — привела пример парламентарий.

Как выяснили "Известия", документ за подписью главы регионального самарского парламента Геннадия Котельникова направлен на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина для прохождения законодательной экспертизы.