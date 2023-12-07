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07 декабря 2023 года 08:52
Наказание за пропуск мошеннических звонков могут ужесточить
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Александр Щербак/ТАСС
7 декабря. FINMARKET.RU - Зампред совета по развитию цифровой экономики при Совете федерации Артем Шейкин на форуме "Антифрод" заявил, что Генпрокуратура совместно с Роскомнадзором готовят поправки к закону "О связи". Ведомства, по его словам, прорабатывают возможность аннулировать лицензии тех операторов связи, которые пропускают мошеннические звонки: "Это позволит решительно пресекать и привлекать к ответственности недобросовестных операторов". Шейкин пояснил "Коммерсанту", что инициатива направлена на расширение перечня оснований для аннулирования лицензии операторов лицензирующим органом: "Речь идет и о частоте и серьезности нарушений". Сейчас операторов связи, например, могут лишить лицензий за нарушение схемы пропуска трафика, порядка использования частот и других условий. Для борьбы с телефонными мошенниками в России в начале года запущена единая платформа верификации телефонных вызовов "Антифрод" В Минцифры сообщили "Коммерсанту", что им неизвестно об инициативе. Операторы высказывают опасения в отношении непрозрачности таких отзывов.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, звонки, мошенничество
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