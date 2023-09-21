Теневая сторона рекордно низкой безработицы

21 сентября. FINMARKET.RU - В России стремительно обостряется дефицит кадров, пишет "Российская газета". По данным Росстата, в июле в стране была зафиксирована рекордно низкая- 2,9%. Из-за этого специалисты все чаще говорят, что в 2023 году рынок труда принадлежит соискателям, а целые отрасли оказались перед угрозой значительной нехватки работников, что может критически отразиться на их дальнейшем развитии.

По словам профессора Финансового университета при правительствеАлександра Сафонова,высказывания которого приводит "РГ", самая высокая потребность сегодня в кадрах на предприятиях обрабатывающей промышленности, в торговле, строительстве и сельском хозяйстве. "При превышении спроса над предложением растут зарплатные ожидания, а возможности секторов экономики ограничены. Ну не может общественное здравоохранение предложить зарплату выше, чем частные компании, то же касается "Почты России", ЖКХ. Поэтому в этих отраслях проблема дефицита острее", - отметил эксперт.

Вместе с тем более половины работников имеют зарплату не выше 50 тыс. рублей.

Российский бизнес на протяжении нескольких десятилетий жил за счет советских кадровых запасов. Заботились о подготовке новых кадров только те предприятия, где требования к квалификации самые высокие, например, в оборонке. Нынешний кадровый голод отчасти обусловлен неумением и неготовностью бизнеса обучать для себя персонал.

"Тема очень больная. Если посмотреть на историю, то мы увидим, что в структуре затрат на рабочую силу расходы на профессиональную подготовку с 1995 г. по текущий период составляли в среднем всего 0,3 процента! А самые низкие затраты были в текстильной промышленности, кожевенном производстве, деревообработке, ресторанном и гостиничном бизнесе, на автотранспорте, сфере финансов. Расходы на обучение в электронной и обрабатывающей промышленности были на уровне всего 0,2 процента. И информационная сфера также не очень щедро тратилась на профессиональную подготовку. Все почему-то считали, что это только обязанность государства", сказал Александр Сафонов.

К сожалению, демография очень сильно влияет на кадровый голод, также отметил Сафонов. Это двоякое влияние. С одной стороны, сокращение притока молодых приводит к абсолютному сокращению рабочей силы: в 2017 году она составляла 76,3 млн человек, а в 2022 году 74,9 млн человек. Кроме того, происходит постепенное старение персонала, что для отдельных отраслей имеет очень серьезное последствие.