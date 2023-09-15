Сбербанк против "квазиналога" с интернет-компаний в пользу "Почты России"

15 сентября. FINMARKET.RU - У инициативы "Почты России" о сборе с интернет-компаний в размере 0,5% с оборота в пользу убыточных почтовых отделений появился новый оппонент - "Сбер". Банк считает такие инициативы "неприемлемыми и формирующими порочную для рыночной экономики практику", отмечается в письме "Сбера", направленном в АНО "Цифровая экономика". Представитель "Цифровой экономики" подтвердил получение письма, пишут "Ведомости"

Сбербанк, заинтересованный в развитии отрасли интернет-торговли, считает "необоснованным с экономической точки зрения" принятие законопроекта, который обяжет любую компанию дистанционной торговли, выручка которой превышает 1 млрд руб. в год, перечислять 0,5% с оборота "Почте России".

Как отмечается в письме "Сбера", "инициатива не учитывает фактическую способность компаний" к платежам в 0,5% с оборота при необходимости выплачивать зарплаты сотрудникам, финансировать текущую деятельность и платить налоги.

Получение компанией выручки в 1 млрд руб. "автоматически не означает получение прибыли", пишет "Сбер". И если инициатива "Почты" будет принята, "инфраструктурный платеж должны будут уплатить даже убыточные компании, что приведет к наращиванию убытка". А если привязанный к обороту платеж превысит размер прибыли, то это "будет означать фактическое изъятие у такой компании прибыли". А это, в свою очередь, "приведет к недополучению бюджетом налоговых поступлений по налогу на прибыль организаций", констатируют в "Сбере".

Кроме того, с учетом платежа "Почте" компаниям потребуется сократить издержки, и в том числе инвестпроекты, говорится в письме в АНО. Тогда может быть сокращена или приостановлена доставка в отдаленные регионы страны. А это "приведет к снижению доступности товаров для потребителей, несмотря на возможность доставки через инфраструктуру АО "Почта России", прогнозируют в банке.

Это в конечном счете приведет к дополнительному росту цен для конечного потребителя на 2-5% и более в разных категориях, отмечается в позиции "Сбера".

Часть компаний e-commerce могут уйти с рынка, сократится объем финансовых услуг, предоставляемых банками данной категории клиентов. "Таким образом, введение инфраструктурного платежа в пользу АО "Почта России" может отразиться также и на банковском (финансовом) секторе", - опасаются в Сбербанке.

Там считают, что повысить экономическую эффективность "Почта" может "исключительно инструментами повышения операционной эффективности", а также за счет предоставления сервиса на рыночных условиях и "выполнения стандартных требований компаний интернет-торговли к доставке товаров".