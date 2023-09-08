Маркетплейсы поддержат "Почту России" платежом

8 сентября. FINMARKET.RU - Минцифры предлагает обязатьперечислять в пользу "Почты России" инфраструктурные платежи, пишут "Известия" . По мнению главы министерства Максута Шадаева, на сегодня это единственный способ поддержать организацию.

В конце мая "Почта России" предложила обязать владельцев маркетплейсов и других участников рынка e-commerce, ежегодная выручка которых составляет не менее 1 млрд рублей, уплачивать почтовому оператору инфраструктурный платеж в размере 0,5% от квартального оборота товаров. Эта мера может принести "Почте России" 24-25 млрд рублей ежегодно.

В Минцифры проект поддержали, там считают, что такое решение позволит доставлять товары маркетплейсов туда, где нет их пунктов выдачи, а также сохранит работу почты. Нынешнее предложение - не первая мера поддержки. Ранее российские операторы связи платили 1,2% от выручки за оказание услуг связи в Фонд универсального обслуживания.

Однако Федеральная антимонопольная служба (ФАС) встала на сторону маркетплейсов в борьбе против "почтового сбора". ФАС считает, что такой сбор повысит цены на продукцию. При этом эксперты отмечают, что "Почте России" действительно нужны средства на развитие инфраструктуры.