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08 сентября 2023 года 09:40
Маркетплейсы поддержат "Почту России" платежом
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Сергей Бобылев/ТАСС
8 сентября. FINMARKET.RU - Минцифры предлагает обязать маркетплейсы перечислять в пользу "Почты России" инфраструктурные платежи, пишут "Известия". По мнению главы министерства Максута Шадаева, на сегодня это единственный способ поддержать организацию. В конце мая "Почта России" предложила обязать владельцев маркетплейсов и других участников рынка e-commerce, ежегодная выручка которых составляет не менее 1 млрд рублей, уплачивать почтовому оператору инфраструктурный платеж в размере 0,5% от квартального оборота товаров. Эта мера может принести "Почте России" 24-25 млрд рублей ежегодно. В Минцифры проект поддержали, там считают, что такое решение позволит доставлять товары маркетплейсов туда, где нет их пунктов выдачи, а также сохранит работу почты. Нынешнее предложение - не первая мера поддержки. Ранее российские операторы связи платили 1,2% от выручки за оказание услуг связи в Фонд универсального обслуживания. Однако Федеральная антимонопольная служба (ФАС) встала на сторону маркетплейсов в борьбе против "почтового сбора". ФАС считает, что такой сбор повысит цены на продукцию. При этом эксперты отмечают, что "Почте России" действительно нужны средства на развитие инфраструктуры.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, Почта, поддержка, маркетплейсы
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