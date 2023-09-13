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13 сентября 2023 года 08:50
Россияне могут получить прямой доступ к 457 криптобиржам и обменникам
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Наталия Федосенко/ТАСС
13 сентября. FINMARKET.RU - С территории России по состоянию на утро 12 сентября мск граждане могут получить прямой доступ к 457 криптобиржам и обменникам, рассказала консультант ООН по противодействию финансированию терроризма с использованием виртуальных активов, начальник юридического управления Росфинмониторинга Ольга Тисен в ходе выступления на Crypto Summit 2023. Количество доступных криптобирж и обменников подсчитано по открытым источникам, уточнила она в разговоре с "Ведомостями". В России деятельность криптобирж и криптообменников пока никак не регулируется. Согласно действующему законодательству расчеты в криптовалюте на территории РФ запрещены. Против криптовалют и их легального обращения в России категорически выступает Центробанк, тогда как Минфин, наоборот, более лоялен в этом вопросе. С течением времени позиция ЦБ относительно криптовалют немного смягчилась: регулятор допустил возможность их использования в трансграничных расчетах за пределами российской инфраструктуры. В апреле т.г. в Госдуму внесли законопроект, регламентирующий использование криптовалют в рамках экспериментального правового режима. Но с тех пор он не дошел и до первого чтения. Вопрос завис в дискуссиях и обсуждениях, признал директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков на Crypto Summit 2023. В конце июля глава финансового комитета Госдумы Анатолий Аксаков заявлял, что официально криптобиржи в России могут быть созданы сроком на 2 года в экспериментальном правовом режиме, но пока процесс их легализации не согласован, несмотря на то, что участники рынка активно используют криптоинструменты. Проблема в позиции "некоторых структур", которые пока не дают свое согласие на запуск законотворческого процесса, пояснял он.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, население, криптобиржи, доступ
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