Греф и Костин не ждут нового повышения ставки в сентябре

12 сентября. FINMARKET.RU - Глава Сбербанка Германне ожидает повышения ключевой ставки на заседании совета директоров Банка России 15 сентября.

"Лично я не ожидаю повышения, потому что, мне кажется, слишком мало времени прошло с момента предыдущего повышения. Пока сложно оценить последствия тех регулятивных мер, которые были введены", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о вероятном решении по ставке.

Также, комментируя возможную продолжительность применения высокой ставки, он отметил: "На мой взгляд, это не очень длинная история, все-такинаучился работать с такого рода инфляционными всплесками. По моим ощущениям, это долго не продлится и не кажется, что еще больше придется ужесточать, во всяком случае серьезно дальше не пойдут. Я думаю, что в течение трех месяцев будет понятно, как будет развиваться ситуация. Полгода, может быть, горизонт такой. Если все их меры дадут результат, а я уверен, что дадут результат, я думаю, что мы приступим к циклу снижения. Не знаю, может быть, второй квартал следующего года".

По его словам, "борьба с инфляцией - это всегда trade-in между экономическим ростом и воздействием на инфляционные тенденции". "Собственно, весь мир переживает инфляцию, все сталкиваются ровно с тем же, поэтому меры, предпринятые Банком России для поддержания финансовой стабильности, конечно, ударят по экономическому росту, все предприятия это ощутят и банки тоже. Видим, что сокращение спроса на финансовые ресурсы наметилось, причем достаточно значимое", - сказал Греф.

"Я думаю, что Банк Росси будет смотреть на результаты и будет корректировать свою политику в зависимости от того, как рынок отреагирует на те меры, которые он предпринял. Что касается нас, это, безусловно, скажется на нашем финансовом результате, но это не будет что-то значимое, что следовало бы обсуждать или как-то радикально может повлиять на наши результаты", - отметил также он.

Совет директоров Банка России на внеочередном заседании 15 августа повысил ключевую ставку на 350 базисных пунктов (б.п.) - до 12,00% годовых. Решение было принято с целью ограничения рисков для ценовой стабильности. ЦБ не стал давать традиционный сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики (ДКП). В заявлении по итогам внеочередного заседания совета директоров осталась только базовая фраза: "Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков". Вместе с тем, ЦБ отметил, что с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция, по прогнозу, вернется к 4% в 2024 году.

Как считает глава ВТБ Андрей, совет директоров ЦБв эту пятницу, скорее всего, воздержится от нового повышения ключевой ставки: недавнее ужесточение ДКП и последовавшие ястребиные комментарии регулятора уже действуют, это видно по ситуации на валютном рынке.

"Я думаю, что с учётом нынешней тенденции к стабилизации (на валютном рынке) и снижению курса доллара, я думаю, что ЦБ воздержится пока от повышения ставки (на заседании 15 сентября). Мне кажется, она останется", - заявил Костин журналистам в кулуарах Восточного экономического форума.

"Я думаю, меры, которые Центральный банк принимал, и риторика, что ЦБ, финансовые власти серьезно настроены действовать, я думаю, сказывается, и спекулянты стали аккуратнее работать", - сказал Костин в ответ на вопрос, какие факторы сейчас влияют на валютный рынок.

"Вы знаете,была ключевая повышена, другие меры, которые предпринимаются Центральным банком, и непокупка валюты по бюджетному правилу, они сказываются. Власти справятся (с задачей поддержания финстабильности)", - добавил глава ВТБ.