28 августа. FINMARKET.RU - В банках стало дороже взять кредит после того, как ЦБ перестал ограничивать его полную стоимость (ПСК), пишут "Ведомости".

Средняя ставка по потребительским ссудам с 17 по 24 августа подскочила на 1,09 п. п. до 20,94% годовых, следует из индекса "Финуслуг". Сильнее всего после этого выросли ставки по кредитам наличными под залог, следует из данных "Финуслуг": средний процент по ним подскочил на 1,65 п. п. до 19,4% годовых. Ставка по необеспеченным кредитам выросла на 0,76 п. п. и достигла 21,66%. В ряде крупных розничных банков полная стоимость кредитов наличными сейчас может начинаться от 4% годовых и превышать 40% - это зависит от того, является ли клиент зарплатным, от его кредитной истории, наличия страховки, срока, суммы и дополнительных опций.

Как считают эксперты, замедление кредитования на фоне роста ключевой ставки, а за ней - доходности по вкладам повлияет и на доходы банков: чистая процентная маржа будет сокращаться.