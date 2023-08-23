В июле промпроизводство в РФ выросло на 4,9%

Рост промпроизводства в РФ в июле замедлился до 4,9%, после 5,8% в июне, сообщил Росстат. Данные совпали с прогнозами аналитиков. В январе-июле промпроизводство увеличилось на 2,6%. Росстат также значительно улучшил динамику показателя за 2022 год.

23 августа. FINMARKET.RU - В июле 2023 года промышленное производство в РФ выросло на 4,9% по сравнению с июлем 2022 года, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). В июне рост показателя составлял 5,8% (ранее сообщалось о повышении на 6,5%, в мае - 6,7% (ранее 7,1%), в апреле - 4,9% (5,2%), в марте - 0,9% (1,2%), в феврале снижение промпроизводства составляло 1,7%, в январе - 2,9% (ранее сообщалось о снижении на 2,1%). Данные с января по июнь 2023 г. уточнены в соответствии с регламентом разработки и публикации данных по производству и отгрузке продукции и динамике промышленного производства, говорится в сообщении Росстата.

Росстат значительно улучшил динамику промпроизводства за 2022 год. Согласно пересмотренным данным, показатель вырос на 0,6%. Ранее сообщалось о снижении промпроизводства на 0,6%.

В то же время Росстат понизил оценку роста промпроизводства за 1-е полугодие до 2,2% с 2,6%,

В январе-июле повышение показателя составило 2,6%.

По сравнению с июнемв июле увеличилось на 1,0%.

С исключением сезонного и календарного факторов в июле 2023 года, по оценке Росстата, промышленность снизилась на 0,1% по сравнению с июнем после сокращения на 0,2% месяцем ранее.

Динамика показателя за июль совпала с прогнозами аналитиков. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале августа, предусматривал повышение промпроизводства на 4,9% в годовом выражении.

В 2023 году экономисты прогнозируют рост промпроизводства на 3,2% (месяц назад предполагали рост на 2,9%) после спада на 0,6% в 2022 году. Прогноз Минэкономразвития (от апреля) более консервативный - рост промпроизводства на 0,2% в 2023 году.

В июле 2023 года на рост индекса промышленного производства оказало влияние увеличение объемов производства в обрабатывающих отраслях, в энергетическом секторе и в отраслях, связанных с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, отмечает Росстат.

Обрабатывающие производства показали позитивную динамику, которая составила 9,5% по сравнению с июлем 2022 года и 0,7% по сравнению с июнем 2023 года. В энергетическом секторе - 2,7% к июлю 2022 года и 2,8% к июню 2023 года.

Отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, показали рост на 8,0% по сравнению с июлем 2022 года, но снижение на 2,0% по сравнению с июнем 2023 года. В сырьевом секторе объемы добычи снизились по сравнению с июлем 2022 года на 1,5%, однако выросли по сравнению с июнем 2023 года на 1,2%.

В обрабатывающих производствах максимальные темпы роста в июле 2023 года по сравнению с июлем 2022 года продемонстрировали отрасли, связанные с выпуском прочих транспортных средств (включая авиационную технику, судостроение и т.д.) - (66,7%), автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - (46,2%), компьютеров и периферии, оптических и электронных изделий - (42,6%), изготовлением мебели - (34,2%), электрооборудования - (29,5%), производством прочих готовых изделий - (23,4%).

- выпуск прочих транспортных средств (включая авиационную технику, судостроение и т.д.) - (+66,7%);

- производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - (+46,2%);

- выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий - (+42,6%);

- изготовление мебели - (+34,2%)_;

- производство электрического оборудования - (+29,5%);

- производство прочих готовых изделий - (+23,4%);

- выпуск резиновых и пластмассовых изделий - (+18,3%);

- производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки (в том числе станкостроение, выпуск металлургического, горнодобывающего оборудования, сельскохозяйственной техники и т.п.) - (+17,3%);

- производство кожи и изделий из кожи - (+15,9%);

- выпуск продуктов питания - (+11,3%);

- производство готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования) - (+10,3%).

- производство напитков - (-5,0%);

- производство бумаги и бумажных изделий - (-2,9%);

- добыча металлических руд - (-1,9%);

- производство табачных изделий - (-1,8%)

Выпуск легковых автомобилей в июле 2023 года составил 41,1 тыс. шт., что в 2,1 раза больше, чем в июле 2022 года, но на 4,3% меньше, чем в июне 2023 года. За январь-июль 2023 года выпущено 244 тыс. легковых автомобилей, что на 18,6% меньше, чем в январе-июле 2022 года.

Грузовых автотранспортных средств собрано 12,4 тыс. шт., что на 29,0% больше, чем в июле 2022 года, но на 13,5% меньше, чем в июне 2023 года. За январь-июль 2023 года изготовлено 87,4 тыс. грузовых автотранспортных средств, что на 8,7% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Грузовых автомобилей с дизельным двигателем выпущено 3,2 тыс. шт., что в 2 раза больше, чем в июле 2022 года, но на 15,0% меньше, чем в июне 2023 года. За январь-июль 2023 года собрано 22,3 тыс. грузовых автотранспортных средств с дизельным двигателем, что на 12,1% больше, чем в январе-июле 2022 года.

Автомобилей - седельных тягачей для полуприцепов выпущено 570 шт., что на 43,2% больше, чем в июле 2022 года, но на 30,9% меньше, чем в июне 2023 года. За семь месяцев 2023 года изготовлено 5,1 тыс. тягачей седельных для полуприцепов, что на 5,3% меньше, чем за январь-июль 2022 года.