Приравняют ли блогинг к экономической деятельности

11 августа. FINMARKET.RU - Зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов считает, что инициативу по признанию экономической деятельностью ведение блога будет сложно реализовать, так как в законодательстве пока не расшифровано само понятие "блогер". Об этом он вчера рассказал "Известиям"

"В соцсетях зарегистрированы десятки миллионов граждан, и многие что-то пишут, выкладывают фото и видео. В какой момент такая ихстанет считаться профессиональной? С момента получения первого гонорара? Но, во-первых, гонорара за что: за рекламу товара в своем блоге, или за подписку на свой закрытый канал, или за реакцию платеж?" - задался он вопросами.

По его мнению, проблема включения коммерчески успешных блогеров в законную экономическую деятельность не в сфере их классификации, а, во-первых, в добросовестности самих блогеров. Во-вторых, проблема включения блогеров в законную экономическую деятельность заключается в надзоре профильных органов отмечает депутат. "В-третьих, в том, что доходы для многих блогеров на первых порах оказываются неожиданными, и многие подростки просто не в состоянии разобраться в тонкостях организации законного бизнеса на этом", - сказал депутат.

Ранее 10 августа первый зампред комитета Госдумы Яна Лантратова предложила работу блогеров отнести к экономической деятельности. Как узнали "Известия", Минцифры в своем ответе указало, что поддерживает инициативы и предложения, направленные на развитие медиаотрасли, в том числе сегмента информационных услуг. Инициативу поддержали и в Росстандарте.

Как пишет "Российская газета" , Ассоциации блогеров и агентств (АБА) предложила внести изменения в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 029-2014 (ОКВЭД 2). Так, предполагается снять ряд вопросов регулирования блогосферы, в том числе и со стороны Федеральной налоговой службы.

По мнению президент АБА Тани Ивановой, введение нового ОКВЭД позволит блогерам получить ряд преимуществ. Среди них льготы, гранты, пониженные ставки страховых взносов, а также возможность устанавливать условия проверок блогеров контрольно-надзорными органами. Иванова также добавила, что существующих законов в сфере инфлюенс-маркетинга достаточно, но некоторые из них, например, закон "О рекламе", нуждаются в актуализации. Именно ОКВЭД поможет индустрии получить возможности влиять на доработку законов.