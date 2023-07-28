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28 июля 2023 года 10:55
Льготный налоговый режим для блогеров не нужен - бизнес-омбудсмен
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Григорий Сысоев/ТАСС
28 июля. FINMARKET.RU - Списки для налоговых проверок предпринимателей, в том числе блогеров, сейчас формируют с помощью автоматического алгоритма, а вводить специальный налоговый режим для блогеров не нужно, считает бизнес-омбудсмен Борис Титов. Как сказал он в интервью "Российской газете", блогеры - это творческая профессия, сродни артистам. По мнению Титова, не надо трогать блогеров никакими увеличением или снижением специальных налоговых режимов. "Пусть работают в нормальном режиме, и если хотят много тратить, пусть платят с этого налог на роскошь, предусмотренный законодательством. Эта сфера, как известно, весьма высокодоходная", - заметил бизнес-омбудсмен. Титов также сообщил, что в отношении предпринимателей давление со стороны регуляторики снизилось, проверок стало реально меньше. "Бизнес наконец-то вздохнул. Но проблем у предпринимателей остается много, и к ним присоединяются новые". В частности, обострились вопросы импорта и экспорта, международных расчетов и высоких таможенных пошлин на российские товары в дружественных странах. По словам бизнес-омбудсмена, сейчас много обращений, связанных с имуществом и вопросами приватизации, "плюс, конечно, бизнес сетует на дефицит кадров, особенно технических специальностей". Отвечая на вопрос, остались ли у бизнеса вопросы к налоговикам, Титов сказал: "Претензии идут, но налоговая, к слову, сегодня серьезно работает. Кое-что даже быстро решаем, например, те технические проблемы, о которых мы говорили в части Единого налогового счета. ФНС сейчас очень быстро закрывает проблемы изменением регламентов, можно только порадоваться такому исходу. Много жалоб, связанных с дроблением бизнеса". В то же время, отметил Титов, в налоговой сфере остаются нерешенные проблемы. Например, продолжительность камеральных проверок, которые приостанавливаются и идут в два-три раза дольше. Фактическая налоговая нагрузка тоже растет. 2022 год стал рекордным по доначисленным к уплате налогам и сборам. Штрафов, которые ФНС накладывает "по КоАП", в прошлом году тоже взыскано существенно больше, чем в 2021 г. По словам Титова, основная масса таких штрафов - за нарушение валютного законодательства. Говоря о сегодняшнем бизнес-климате в России, Титов заметил, что бизнес в связи с последними событиями практически мобилизовался. "Страна поддержала его, не только конкретными стимулирующими пакетами, но и чисто даже морально, эмоционально. И бизнес опять, в очередной раз, спас Россию. Он нашел схемы борьбы с теми ограничениями, которые принесли санкции, он выстроил новые товарные цепочки и начал работать по другим направлениям". По словам бизнес-омбудсмена, "можно сказать, что состояние экономики сегодня достаточно стабильное".
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, бизнес, галоги, мнение, бизнес-омбудсмен
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