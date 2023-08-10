Расходы регионов на выплаты по ГЧП и концессиям предлагают ограничить

10 августа. FINMARKET.RU - В Минфине предложили на законодательном уровне ограничитьрегионов на выплаты инвесторам по договорам о государственно-частном партнерстве (ГЧП), концессионным и лизинговым соглашениям. Об этом говорится в письме первого заместителя министра Леонида Горнина руководителям финансовых органов субъектов от 27 июля, пишут "Ведомости" со ссылкой на документ. Порог ежегодных расходов регионов на выплаты по таким обязательствам предлагается установить в размере 20% от суммы их собственных доходов (налоговых и неналоговых).

Помимо этого в Минфине хотят установить потолок и по допустимому вознаграждению инвесторам за их участие в совместных с государством проектах. Плата концессионеру из бюджета не должна превышать уровень ключевой ставки плюс 3%, следует из презентации министерства.

Как пояснил "Ведомостям" знакомый с инициативой источник, речь идет о введении предельной величины выплаты инвестору за внесенное им финансирование. Иными словами, подразумевается ограничение ставки по кредиту, который бизнес привлекает под реализацию проекта. Процентные платежи, согласно условиям ГЧП и концессий, в абсолютном большинстве договоров компенсируются из бюджета. Поскольку далеко не всем доступны такие льготные условия, этим ограничением, по сути, навязываются определенные инвесторы, полагает собеседник. А экономически в этом ограничении нет большого смысла, поскольку если ставка слишком высока, то региону проще самому привлечь финансирование и реализовать проект самостоятельно через традиционный госзаказ, отметил он.

Другой собеседник, знакомый с ходом обсуждения, пояснил: Минфин беспокоит, что помимо активного использования регионами бюджетных кредитов под инвестиции они наращивают долгосрочные забалансовые обязательства по ГЧП и концессиям, которые, хотя формально и не включаются в показатели закредитованности субъекта, фактически увеличивают размер его долга. Это позволяет соблюдать нормативы, поскольку в Бюджетном кодексе вопрос платы инвесторам не обговаривается. Обеспокоенность Минфина в целом понятна, рассуждает собеседник, поскольку процесс наращивания скрытых обязательств сейчас практически не контролируется.

Близкий к правительству собеседник отметил, что предлагаемое ограничение может привести к снижению привлекательности механизмов ГЧП, поскольку у инвестора при заключении соглашения не будет уверенности в исполнении субъектом своих обязательств. Главный вопрос - что делать с объектами ЖКХ, поскольку альтернативных вариантов их реконструкции, кроме концессионного соглашения, по большому счету нет. Впрочем, собеседник отметил, что этот вопрос на уровне вице-премьеров пока не обсуждался, консолидированная позиция правительства не сформирована.