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04 августа 2023 года 08:45
Ключевые вызовы для российского фондового рынка
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Валерий Шарифулин/ТАСС
4 августа. FINMARKET.RU - Участники фондового рынка России назвали ключевые вызовы для его развития. Как отмечалось вчера на отраслевом мероприятии компании Frank RG, это - ужесточение требований для квалифицированных инвесторов, отмена некоторых налоговых льгот, отсутствие размещений и новых инструментов. "У рынка два основных риска: с одной стороны, что его перезадушат, с другой - что его немножко недопнут", - заметил президент ФГ "Финам" Владислав Кочетков, которого цитируют "Ведомости". Один из ударов для рынка - готовящееся новое регулирование квалифицированных инвесторов, которое задумал ЦБ. В частности, он намерен поднять имущественный ценз в 4 раза - с текущих 6 млн руб. до 24 млн руб., а также возрастной. Негативную роль в восстановлении ликвидности сыграет и отмена ИИС первого типа (вид налогового вычета, при котором можно вернуть до 52 тыс. руб. в год), заявил президент НАУФОР Алексей Тимофеев. По его оценке, потенциал открытия физлицами нового ИИС третьего типа в течение 3-х лет составит не более 200-400 тыс. инвесторов. Еще один рисковый фактор - изменившееся лицо фондового рынка, на котором теперь превалируют физлица, чья доля превышает 80%, отмечает главный экономист "Ренессанс капитала" по России и СНГ Софья Донец. Но она в этом видит больше возможностей, чем вызовов: розничный инвестор умеет покупать дешево, не является активным продавцом в случае роста цены, знаком с таргетом прайса и малочувствителен к росту процентной ставки или курсовой волатильности. На Мосбирже отмечают важность создания процесса "конвертации предпринимателя в инструмент финансового рынка", отметил управляющий директор торговой площадки Владимир Крекотень. Для эмиссии ценных бумаг бизнесом необходимо появление быстрого пути и облегченных налоговых режимов. Это позволит привлечь на фондовый рынок 3000-6000 эмитентов облигаций, цифровых финансовых активов, акций, находящихся на разной степени развития бизнеса, заключает Крекотень. По его мнению, рынок ждет рост доверия к инструментам и индустрии, а также приток ликвидности. Инвесторы вкладывают в инструменты примерно 50% средств от возможных, потенциал которых Крекотень оценивает в 8 трлн руб. Помимо этого вырастет и средний чек, резюмирует он. В 2024 г. Донец ожидает роста инвестиций в рублевые облигации на фоне повышения ставок в экономике.
Опубликовано Финмаркет
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