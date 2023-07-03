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03 июля 2023 года 09:15
Банки отказываются от вкладов в долларах и евро
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Олег Елков/ТАСС
3 июля. FINMARKET.RU - Число банков, предлагающих вклады в валютах недружественных стран, за год сократилось на четверть, следует из данных Frank RG, пишет "Коммерсант". Так, на конец июня лишь 12 банков из топ-30 крупнейших игроков депозитного рынка сохранили в продуктовой линейке вклад в долларах и 11 - в евро, тогда как год назад вклады в долларах предлагали 16 банков, в евро - 12. Это объясняется не только регуляторным давлением, но и низким спросом: клиенты стали все чаще выбирать вклады в рублях или юанях. Вклады в недружественных валютах перестали предлагать Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, МТС-банк и "Ренессанс Кредит". Россельхозбанк сократил линейку с четырех вкладов до одного. В ВТБ наблюдают "тренд на дедолларизацию пассивов физлиц". Однако полного отказа от вкладов в недружественных валютах не стоит ждать в ближайшее время, считают эксперты. В ВТБ ожидают, что их вкладчики смогут практически полностью отказаться от сбережений в долларах и евро в течение ближайших 2-2,5 года.
Опубликовано Финмаркет
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