Банки отказываются от вкладов в долларах и евро

3 июля. FINMARKET.RU - Число банков, предлагающихв валютах недружественных стран, за год сократилось на четверть, следует из данных Frank RG, пишет "Коммерсант" . Так, на конец июня лишь 12 банков из топ-30 крупнейших игроков депозитного рынка сохранили в продуктовой линейке вклад в долларах и 11 - в евро, тогда как год назад вклады в долларах предлагали 16 банков, в евро - 12. Это объясняется не только регуляторным давлением, но и низким спросом: клиенты стали все чаще выбирать вклады в рублях или юанях.

Вклады в недружественных валютах перестали предлагать Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, МТС-банк и "Ренессанс Кредит". Россельхозбанк сократил линейку с четырех вкладов до одного. В ВТБ наблюдают "тренд на дедолларизацию пассивов физлиц".

Однако полного отказа от вкладов в недружественных валютах не стоит ждать в ближайшее время, считают эксперты. В ВТБ ожидают, что их вкладчики смогут практически полностью отказаться от сбережений в долларах и евро в течение ближайших 2-2,5 года.