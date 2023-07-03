Выявлено минимум 2 тыс. магазинов с фальсификатом молока и воды

3 июля. FINMARKET.RU - В магазинах как минимум шести регионов идет торговля фальсифицированным молоком и питьевой водой, потребление которых может негативно отразиться на здоровье россиян: их качество не подтверждено маркировкой. Такую продукцию выявили в свыше 2 тыс. торговых точек и у индивидуальных предпринимателей в Марий Эл, Нижегородской, Новосибирской, Ростовской областях, а также в Ставропольском и Хабаровском краях. Об этих фактах говорится в обращении в Генпрокуратуру и Минпромторг главы Общественной потребительской инициативы Олега Павлова, пишут "Известия"

"В порядке общественного контроля за соблюдением прав потребителей ОПИ провела независимые исследования молочной продукции и упакованной воды. В результате было выявлено более 2 тыс. хозяйствующих субъектов, которые ведут торговлю этими товарами в ряде регионов России, но при этом они не зарегистрированы в государственной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной идентификации", - пишет в обращении в Генпрокуратуру и Минпромторг общественник.

Правительство приняло несколько постановлений, которые устанавливают обязательную маркировку этой продукции, напомнил он. Согласно этим документам, участники рынка должны вывести из оборота товары, которые не прошли идентификацию. Такая молочная продукция не должна продаваться с 1 сентября 2022 года, а упакованная питьевая- с 1 марта этого года.

Продажа товаров без маркировки оставляет широкий простор для злоупотреблений, включая реализацию нелегальной продукции - фальсифицированной, контрабандной, контрафактной, неучтенной, уверен глава ОПИ. Кроме того, она может причинить вред здоровью потребителей и нанести ущерб охраняемым законом интересам потребителей и государства.

"Просим вас принять меры по пресечению оборота упакованной питьевой воды и молочной продукции без маркировки и регистрации в информационной системе мониторинга, в том числе по привлечению хозяйствующих субъектов, участвующих в таком обороте, к предусмотренной административной и уголовной ответственности", - просит в письме Павлов.