Официальная стоимость жилья в Москве снижена на 5%

30 июня. FINMARKET.RU - Минстрой снизил официальнуюжилья в Москве. Согласно приказу министерства, официальная стоимость квадратного метра жилья понижается на 5%, пишет "Российская газета"

В целом по России нормативная стоимость "квадрата" меняется раз в полгода. Сейчас она равняется 88 737 рублям. Но для 2-го полугодия министерство подняло ее до 93 457 рублей.

В приказе также рассчитаны показатели средней рыночной стоимости квадратного метра общей площади жилья по регионам РФ на 3-й квартал нынешнего года.

Так, по расчетам Минстроя, официальная стоимость жилья в Москве снижается с нынешних 170 до 161,6 тыс. рублей за квадратный метр. Цена для Санкт-Петербурга останется прежней - 165 тыс. рублей, так что Северная столица вновь выходит на 1-е место по стоимости квартир.на Чукотке подорожает сразу на четверть - со 124 до 155 тыс. рублей, а в Еврейской АО, напротив, резко подешевеет - со 124 до 75 тыс. В Краснодарском и Приморском краях цены немного снизятся - до 153 и 151 тыс. рублей соответственно.

Подешевело жилье в Белгородской, Воронежской, Костромской, Курской, Орловской, Рязанской областях и ряде других регионов. В Брянской, Калужской, Липецкой, Московской, Смоленской, Тульской Ростовской областях, в Калмыкии, Крыму и некоторых других цены, напротив, выросли.

Повышение официальной стоимости жилья свидетельствует о росте рыночных цен в том или ином регионе. С другой стороны, оно увеличивает и размер социальных выплат.