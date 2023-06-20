Маткапитал предложили использовать как банковский вклад

20 июня. FINMARKET.RU -предложили использовать в качестве банковского вклада, с которого можно будет получать дивиденды. Такую инициативу вице-премьеру Татьяне Голиковой направила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, пишут "Известия" . В документе приводятся данные Социального фонда России (СФР), согласно которым 20,7%, или 0,55 трлн рублей получателей материнского капитала, не находят подходящей возможности для распоряжения средствами целевым образом, что порождает дополнительные затраты на их индексацию.

Как отмечается в документе, по итогам 2022 года на индексацию этих сумм было потрачено порядка 96,2 млрд рублей.

"В этой связи представляется целесообразным расширить использование средств маткапитала, предоставив семьям возможность размещать их на долгосрочные депозиты (сроком на пять лет) с возможностью пролонгации в аккредитованных Социальным фондом России (далее - СФР) и Минфином РФ финансовых институтах и получать процентный доход по таким вкладам", - говорится в обращении в кабмин.

Также правительству предлагается в случае отказа граждан от пролонгации вклада предусмотреть возвращение средств обратно в СФР для их использования на предусмотренные законом цели.

В документе Лантратова сообщает, что если ее предложение поддержит правительство, то это позволит нивелировать снижение денежных доходов для российских семей и индексировать их в последующие годы. Кроме того, государство сможет сэкономить десятки миллиардов рублей на индексации. Также, по ее мнению, это приведет к повышению устойчивости банковского сектора.

В профильных комитетах Госдумы отнеслись к инициативе по-разному.