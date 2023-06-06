Правительство не поддержало законопроект ограничить объем неучтенных наличных у граждан

6 июня. FINMARKET.RU - Правительство России подготовило отрицательныйнадепутата Анатолия Вассермана, предлагающий ограничить миллионом рублей размер неучтенных наличных, которые гражданам разрешено иметь на руках, пишет "Российская газета"

Автор законопроекта предложил дополнить Уголовный кодекс специальной статьей: "Неправомерный оборот наличных средств платежей". Она предусматривает наказание за хранение наличных средств в рублях или иностранной валюте в сумме от миллиона рублей и выше без уведомления налогового органа. При этом в декларации надо будет пояснить, откуда взялось столько денег.

Как пояснял сам Вассерман, граждане редко просто так хранят свои деньги, как говорится, "под матрасом". По его мнению, скорее всего, это является "следствием деятельности в теневом или даже "черном" секторе экономики". В связи с этим он и предложил ввести дополнительный финансовый контроль.

По мнению юристов, нельзя записывать всех граждан в нарушители только потому, что у них есть деньги. И эти деньги люди по каким-то причинам хранят в сундуках. В правительстве согласились с представителями юридического сообщества.

В отзыве на законопроект отмечается, что законодательством Российской Федерации не установлен запрет на хранение наличных денежных средств и не предусмотрено обязательное требование об уведомлении налогового органа о хранимых наличных денежных средствах с указанием их происхождения.

В правительстве напоминают, что в соответствии с Гражданским кодексомрасчеты с участием граждан, не связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, могут производиться наличными деньгами без ограничения суммы.