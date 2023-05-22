В интернете появляются новые виды мошенничества

22 мая. FINMARKET.RU - Число фишинговых атак за первые четыре месяца 2023 года увеличилось на 26% в сравнении с тем же периодом прошлого года, сообщила компания "РТК Солар" в аналитическом исследовании на базе сервиса мониторинга внешних угроз Solar Aura. Действия мошенников стали более автоматизированными, криминал больше внимания уделяет защите от обнаружения и стал более разборчив в выборе целей, считают аналитики, пишут "Известия"

"Отличительной чертой 2023 года стал рост популярности китайской доменной зоны ".TOP". Более 90% зарегистрированных в ней в последние месяцы доменов - это произвольно сгенерированные буквенно-цифровые комбинации или шаблонные домены, задействованные в популярных фишинговых кампаниях. Однако пока в топе доменных зон, используемых для фишинга на российскую аудиторию, остаются .COM, .RU, .SITE, .XYZ", - говорится в сообщении компании.

Еще одно новшество в сфере кибермошенничества - фейковые опросы от имени известных брендов. "Одна из самых технически сложных и интересных схем, активно развивающаяся с 2022 года. В ее основе лежит сценарий, который мы назвали "Хамелеон 2.0". Сообщения со ссылками на вредоносный ресурс распространяются в мессенджерах, причем отправляют их сами пользователи: для получения подарка необходимо поделиться информацией о розыгрыше с друзьями", - говорится в пресс-релизе.

При этом ссылка в сообщении ведет не на сам фишинговый сайт, а на один из произвольно сгенерированных доменов, и лишь после нескольких обновлений пользователь видит обещанный опросник.

"При этом цепочка редиректов постоянно меняется, а фишинговый сайт откроется лишь тому, кто попадет на него через переадресацию с одного из промежуточных ресурсов", - поясняют специалисты.

Такая техника обеспечивает стабильность работы схемы и ее защиту от обнаружения, считают аналитики компании. За последнее время для реализации такой схемы мошенники имитировали более 40 российских брендов.

Мошенники всё чаще отказываются от немедленного списания средств со счета жертвы в пользу получения аналогичным способом доступа в личный кабинет жертвы. Это в ряде случаев позволяет взять на имя жертвы кредит. При этом активно используются методы социальной инженерии.