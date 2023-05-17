Право работников на компенсации могут расширить

17 мая. FINMARKET.RU - Минтруд разработал поправки к Трудовому кодексу, расширяющие перечень случаев, в которых работники, столкнувшиеся с неправомерной задержкой заплаты и других выплат, смогут получить от работодателя не только сами выплаты, но и проценты по ним, пишет "Коммерсант"

Работодатели в случае задержки выплаты зарплаты и иных выплат, положенных наемному работнику по трудовому законодательству, и сейчас обязаны выплатить ему не только эти средства, но еще и сумму процентов, которые рассчитываются как 1/150 действующей в это время ключевой ставки ЦБ за каждый день задержки. Однако, как объясняет Минтруд в пояснительной записке к проекту федерального закона "О внесении изменений в статью 236 Трудового кодекса", ее формулировки дискриминируют тех, кто столкнулся не с задержкой зарплаты, а с ее неправомерной невыплатой. Например, как пояснили в пресс-службе ведомства, если работник был восстановлен на работе по решению суда, то работодатель выплачивает такому сотруднику только задолженность по зарплате, а компенсацию за задержку этих средств не платит, посколькуне начислялась.