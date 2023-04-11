МВФ улучшил на этот год свою оценку динамики ВВП РФ, ухудшил на 2024 год

11 апреля. FINMARKET.RU - Международный валютный фонд (МВФ) продолжил повышать свою оценку динамики российской экономики в 2023 году - ожидает роста на 0,7% (в январе прогноз был на уровне 0,3%, в октябре ожидалось падение на 2,3%). Такая оценка приводится в апрельском обзоре мировой экономики (World Economic Outlook: A Rocky Recovery), опубликованном фондом во вторник.

Одновременно с этимухудшил прогноз роста ВВП РФ в 2024 году - до 1,3% с январских 2,1%.

Банк России в феврале улучшил прогноз динамики ВВП РФ в 2023 году: новый интервал от снижения на 1% до роста на 1% вместо спада на 1-4% по октябрьскому прогнозу. В 2024 году ЦБ прогнозирует рост в интервале от 0,5% до 2,5%, в 2025 году - от 1,5 до 2,5%. Регулятор 28 апреля опубликует обновленный среднесрочный макроэкономический прогноз.

Минэкономразвития недавно заявляло, что ожидает рост российской экономики в 2023 году (точный уточненный прогноз министерство также планирует представить в апреле), ранее предполагало снижение на 0,8%. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале апреля, предполагает снижение российской экономики на 1,0% в 2023 году с ростом на 1,3% в 2024 году.

МВФ незначительно ухудшил прогноз роста мировой экономики на 2023 и 2024 годы - до 2,8% и 3% с 2,9% и 3,1%, соответственно.

Фонд обращает внимание на волну турбулентности мировых финансовых рынков, которую запустило банкротство американского Silicon Valley Bank и продолжили проблемы швейцарского Credit Suisse, присоединенного в итоге к UBS, и констатирует, что на этом фоне "туман вокруг мирового экономического прогноза сгустился". Неопределенность высока, а баланс для прогноза существенно сместился в сторону понижательных рисков.

Основные факторы влияния 2022 года - жесткая ДКП центробанков, стремящихся сдержать инфляцию, ограниченные бюджетные резервы для смягчения шоков на фоне исторически высокого уровня долговых обязательств, скачки цен на сырье и "геоэкономическая фрагментация" в результате российско-украинского конфликта, а также открытие экономики Китая - вероятно, продолжат действовать и в 2023 году, отмечает МВФ. Однако теперь к ним добавились вызовы финансовой стабильности, и риски "жесткой посадки", особенно для стран с развитой экономикой, значимо возросли.

Глобальная инфляция, по прогнозу МВФ, снизится с 8,7% в 2022 году до 7% в 2023 году на фоне снижения цен на сырьевые товары и до 4,9% в 2024 году. В большинстве случаев возвращение инфляции к целевому уровню маловероятно до 2025 года, отмечает фонд.

Рост объема мировой торговли, полагает фонд, снизится с 5,1% в 2022 году до 2,4% в 2023 году, и повысится до 3,5% в 2024 году.

МВФ ожидает снижение средней цены на нефть в 2023 году на 24% до $73,13/барр. и в 2024 году на 5,8% до $68,9/барр. (январский прогноз - $81,13 и $75,36).

Экономики стран с формирующимся рынком и развивающихся стран, по оценке фонда, в 2023 году вырастут на 3,9% (предыдущий прогноз - 4%), в 2024 году - на 4,2% (прогноз не изменился).

Прогноз роста экономики Китая на ближайшие два года остался неизменным - 5,2% и 4,5%.

Оценка роста ВВП Индии ухудшена на оба года - до 5,9% с 6,1% и до 6,3% с 6,8%, соответственно.

Прогноз роста бразильской экономики на 2023 год снижен до 0,9% с 1,2%, на 2024 год остался прежним - 1,5%.

Развитые страны, по мнению фонда, вырастут в 2023 году на 1,3% (предыдущая оценка - 1,2%), в 2024 году - на 1,4% (без изменений).

Прогноз по росту экономики США на этот год повышен на 0,2 п.п. - до 1,6%, в 2024 году ожидается рост на 1,1%.

стран еврозоны в текущем году, по мнению МВФ, вырастет на 0,8% (было 0,7%), в 2024 году - на 1,4% (было 1,6%).

По ВВП Германии фонд опять вернулся к отрицательному прогнозу - ждет снижение на 0,1% по сравнению с январской оценкой роста на 0,1% (в октябре снижение оценивалось также в 0,1%). На 2024 год прогноз также ухудшен - на 0,3% до 1,1%.

МВФ улучшил прогноз динамики ВВП Великобритании в 2023 году - снижение на 0,3% вместо 0,6%. В 2024 году фонд ждет роста на 1% (было 0,9%).

Прогноз роста для Испании на текущий год повышен до 1,5% с 1,1%, на 2024 году снижен до 2% с 2,4%. Для Франции оценка на текущий год не изменилась - плюс 0,7%, в следующем году рост составит 1,3% (было 1,6%). По экономике Италии МВФ ожидает роста на 0,7% (0,6%), в 2024 году - на 0,8% (0,9%).

Оценка роста ВВП Японии на текущий год снизилась до 1,3% с 1,8%, в 2024 году увеличилась до 1% с 0,9%.