МВФ улучшил оценку перспектив экономики РФ

31 января. FINMARKET.RU - Международный валютный фонд изменил свойпо динамике российской экономики в 2023 году с падения на 2,3% на рост на 0,3%, в 2024 году ожидает ускорения роста до 2,1%. Такая оценка приводится в обзоре мировой экономики (World Economic Outlook: Inflation Peaking amid Low Growth), опубликованном фондом во вторник.

В январе 2022 года, до начала конфликта на Украине и последовавших антироссийских санкций, фонд прогнозировал рост экономикив 2023 году на 2,1%. После он понизил свой прогноз до падения на 2,3%, затем еще раз ухудшил его - до 3,5%, однако в октябре вернулся к оценке снижения на 2,3%.

Обновленный прогноз фонда на 2023 год по российской экономике выглядит значительно более позитивно, чем оценки российских властей. Так, по официальному прогнозу Минэкономразвития, ожидается снижение ВВП РФ в 2023 году на 0,8%; по прогнозу ЦБ, снижение может составить 1-4%. Минэкономразвития РФ планирует уточнить макроэкономический прогноз на 2023 год в марте-апреле, как это предписано регламентом, реагировать на мгновенные колебания цен на нефть не видит смысла. Банк России обновит прогноз в феврале.

При этом фактические результаты 2022 года для российской экономики оказались лучше прогнозов МВФ: последняя, октябрьская, версия предполагала падение на 3,4% (после 8,5% и 6% в апреле и июле соответственно), а в итоге оно, согласно предварительным оценкам, составило лишь около 2,5%. Сам фонд оценил снижение ВВП РФ по итогам 2022 года в 2,2%.