Эффект санкций 47% руководителей бизнеса оценили положительно или нейтрально

6 апреля. FINMARKET.RU - Почти половина - 47% - руководителей бизнеса заявили о в целом положительном или, по крайней мере, нейтральном эффекте санкций. Такой вывод содержится в докладе НИУ ВШЭ "Новые возможности российских компаний", подготовленном на основе данных опроса топ-менеджеров почти 2000 российских компаний в сфере обрабатывающей промышленности, пишут "Ведомости"

Свыше четверти респондентов (28%) заявили, что смогли использовать открывшиеся благодаря санкциям перспективы: почти каждой десятой фирме (9%) удалось нарастить долю на традиционных рынках, 7% фирм нашли ниши для новых продуктов, 6% вышли на новые для себя рынки, 4% привлекли квалифицированные кадры, следует из документа.

В общей сложности, как следует из опроса,затронули 65% компаний. Среди тех, кто так или иначе ощутил ограничения, доля респондентов, оценивших санкции положительно, существенно ниже - 23%. Остальные утверждают, что меры против России повлияли на ихотрицательно. При этом удельный вес малых, средних и крупных фирм, испытывавших какие-либо сложности вследствие санкций, был примерно одинаков.

В разрезе отраслей негативные последствия санкций чаще отмечались в металлургии, фармацевтике, производстве электротехники, автомобилестроении, химической промышленности и производстве резиновых и пластмассовых изделий (70-80% предприятий). Новые возможности были наиболее выражены в среднетехнологичных отраслях: химической промышленности, производстве электротехники, машин и оборудования, транспортном машиностроении.

Влияние санкций 2022 г. чаще отмечалось для компаний с иностранным участием, инновационно активных фирм, экспортеров и предприятий, использующих импорт.

Эксперты НИУ ВШЭ опросили 1860 предприятий обрабатывающей промышленности с численностью занятых от 10 человек. В качестве респондентов были привлечены топ-менеджеры компаний, при этом 75% из них являются генеральными директорами. Опрос проводился в 71 субъекте, выборка, с точки зрения исследователей, репрезентативна в разрезе видов экономической деятельности и размерных групп предприятий.

Как отмечают эксперты ВШЭ, российские компании пока не сформировали четкие долгосрочные стратегии адаптации к санкциям. Аналитики выделяют три базовые "квазистратегии" преодоления санкционного шока: