- инновационно-экспансионистская - состоит в освоении новых рынков, разработке новых продуктов и технологий и цифровизации
- сжатие и упрощение - включает сокращение инвестиций, кадров и ассортимента выпускаемой продукции
- экстенсивный рост; она связана с наращиванием предприятиями основных факторов производства: трудовых ресурсов и капитала.
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06 апреля 2023 года 08:30
Эффект санкций 47% руководителей бизнеса оценили положительно или нейтрально
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Александр Рюмин/ТАСС
6 апреля. FINMARKET.RU - Почти половина - 47% - руководителей бизнеса заявили о в целом положительном или, по крайней мере, нейтральном эффекте санкций. Такой вывод содержится в докладе НИУ ВШЭ "Новые возможности российских компаний", подготовленном на основе данных опроса топ-менеджеров почти 2000 российских компаний в сфере обрабатывающей промышленности, пишут "Ведомости". Свыше четверти респондентов (28%) заявили, что смогли использовать открывшиеся благодаря санкциям перспективы: почти каждой десятой фирме (9%) удалось нарастить долю на традиционных рынках, 7% фирм нашли ниши для новых продуктов, 6% вышли на новые для себя рынки, 4% привлекли квалифицированные кадры, следует из документа. В общей сложности, как следует из опроса, санкции затронули 65% компаний. Среди тех, кто так или иначе ощутил ограничения, доля респондентов, оценивших санкции положительно, существенно ниже - 23%. Остальные утверждают, что меры против России повлияли на их бизнес отрицательно. При этом удельный вес малых, средних и крупных фирм, испытывавших какие-либо сложности вследствие санкций, был примерно одинаков. В разрезе отраслей негативные последствия санкций чаще отмечались в металлургии, фармацевтике, производстве электротехники, автомобилестроении, химической промышленности и производстве резиновых и пластмассовых изделий (70-80% предприятий). Новые возможности были наиболее выражены в среднетехнологичных отраслях: химической промышленности, производстве электротехники, машин и оборудования, транспортном машиностроении. Влияние санкций 2022 г. чаще отмечалось для компаний с иностранным участием, инновационно активных фирм, экспортеров и предприятий, использующих импорт. Эксперты НИУ ВШЭ опросили 1860 предприятий обрабатывающей промышленности с численностью занятых от 10 человек. В качестве респондентов были привлечены топ-менеджеры компаний, при этом 75% из них являются генеральными директорами. Опрос проводился в 71 субъекте, выборка, с точки зрения исследователей, репрезентативна в разрезе видов экономической деятельности и размерных групп предприятий. Как отмечают эксперты ВШЭ, российские компании пока не сформировали четкие долгосрочные стратегии адаптации к санкциям. Аналитики выделяют три базовые "квазистратегии" преодоления санкционного шока:
Опубликовано Финмаркет
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