Растет интерес россиян к долгосрочным вкладам

4 апреля. FINMARKET.RU - Россияне осторожно возвращаются к сберегательной модели поведения: начиная с июня 2022 года объем долгосрочных вкладов населения постепенно перешел к росту, и этот тренд продолжится и в этом году, считают опрошенные "Российской газете" аналитики.

По данным Банка России на 1 июня 2022 года, на счетах россиян было 4,6 трлн рублей на долгосрочных вкладах (сроком более одного года), а на 1 февраля 2023-го они достигли 8,1 трлн рублей. "На мой взгляд, к концу года долгосрочные вложения физлиц могут достичь 10 трлн рублей", - прогнозирует вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков.

По словам эксперта со ссылкой на данные регулятора, на 1 февраля прошлого года долгосрочные вложения граждан от года и выше составляли 11,5 трлн рублей. Если смотреть с января 2013 года по февраль 2022 года, долгосрочные вложения росли достаточно активно. После февраля 2022 года в связи с изменившейся обстановкой произошло перемещение средств с долгосрочных вкладов на краткосрочные. Причиной этому стало введение повышенных процентов для краткосрочных вкладов для остановки оттока средств из банковской системы.

"С февраля 2022 года реальные располагаемые доходы (сколько остается у населения на покупку товаров и услуг с учетом инфляции после оплаты обязательных платежей) физлиц не растут. Поэтому можно констатировать, что население осторожно возвращается к сберегательной модели поведения", - поясняет Войлуков.