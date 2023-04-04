Российский рынок могут покинуть 25-30 банков

4 апреля. FINMARKET.RU - С российского рынка в этом году могут уйти 25-30 банков, оценили в АКРА. Главной причиной сокращения числа кредитных организаций в 2023 году станет добровольный уход иностранных игроков, сообщил "Известиям" глава рейтингового агентства АКРА и экс-зампред ЦБ Михаил Сухов. По его словам, темпы окажутся не слишком быстрыми из-за необходимости принятия административных и внутренних корпоративных решений. Однако, по оценке эксперта, российский рынок в этом году могут покинуть 25-30 банков. Основная часть придется на добровольную сдачу лицензии как российскими, так и иностранными банками, однако будет и некоторое число ее отзывов, скорее всего, у контролируемых резидентами компаний. При этом уменьшение количества зарубежных финорганизаций не приведет к ухудшению активов сектора в целом.

Директор по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Людмила Кожекина согласилась: в этом году с рынка уйдет больше банков, чем в предыдущем. В 2022-м число кредитных организаций снизилось на 12. Тогда стояла цель поддержать стабильность банковской системы, поэтому количество отзывов лицензий было минимальным с 2014 года, подчеркнула эксперт. Однако сейчас расчистка от слабых игроков продолжится. Всё еще есть финорганизации с низкими показателями эффективности, в основном за пределами топ-100, которые даже в условиях тренда на деконцентрацию сектора не выдерживают конкуренции и не могут получить новых клиентов. Так, в 2023 году количество отзывов и добровольных сдач лицензий может достичь 15, считает эксперт.

Однако, по ее мнению, в случае возникновения значимых шоков в экономике для смягчения давления на систему можно ожидать заморозки отзывов лицензий до конца года. Другой причиной снижения числа игроков станет добровольная ликвидация небольших кредитных организаций с узкой клиентской базой и без выраженной бизнес-модели. Иностранныетакже будут уходить с рынка, однако их либо продадут, либо присоединят к другим участникам.

Уменьшение числа участников на 5-10% не вызовет значительных проблем, однако снижение конкуренции будет негативно влиять на качество услуг, прогнозируют эксперты.