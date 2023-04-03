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03 апреля 2023 года 09:06
Граждан обяжут пускать в квартиры коммунальщиков
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Наталья Чернохатова/Octagon.Media/ТАСС
3 апреля. FINMARKET.RU - Собственников квартир и частных домов хотят обязать впускать работников ЖКХ для установки и обслуживания умных счетчиков воды и тепла. Для граждан, которые повторно откажутся от допуска коммунальщиков в свое жилье, будет предусмотрена административная ответственность. Об этом говорится в докладе Минстроя в правительство, пишут "Известия". В целом недопуск сотрудников ЖКХ в жилые помещения - это глобальная проблема, отметила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Возникают вопросы и при проведении капремонта, обслуживании газового оборудования, проверке незаконных перепланировок, во время аварий и так далее, сказала она. Сегодня по закону без согласия жильцов можно войти в квартиру только в случае аварий, когда есть угроза жизни соседям, сказала Разворотнева. В остальных ситуациях разрешение необходимо получать через суд. "Возможно, следует предусмотреть ускоренные суды для таких ситуаций. Кроме того, могут поспособствовать в стимулировании граждан штрафы", - отметила депутат. Штрафные санкции действительно необходимы, считает председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. Например, сегодня они предусмотрены за отказ пускать газовщиков в квартиру. По словам председателя подкомитета ТПП по развитию бизнеса в сфере управления жилой недвижимостью Сусаны Киракосян, они составляют 1-2 тыс. рублей. Но выписать их пока сложно. Сейчас для оформления взыскания требуется заключенный договор на обслуживание газового оборудования, необходимо также, чтобы собственник представил работникам свой паспорт и доступ в квартиру, сказал Пахомов. Эту длинную и запутанную цепочку упрощает принятый законопроект, который ввел обязанность заключать договор на такое обслуживание, добавил депутат. По его словам, вопрос будет доработан, "чтобы неотвратимость наказания заставляла человека и позаботиться о своем газовом оборудовании, и трижды подумать, прежде чем принимать решение не открывать дверь специалистам". Между тем реализация инициативы по обязательному допуску ресурсников в квартиры может привести к всплеску мошенничества в стране. В зоне особого риска - пожилые люди, отметил член генсовета "Деловой России" Алексей Мостовщиков. "Должна соблюдаться четкая процедура уведомления граждан о предстоящих работах, при этом можно ввести наказание для РСО за несоблюдение этих правил. Именно из-за того, что компании зачастую их не соблюдают, люди становятся жертвами аферистов", - сказала Разворотнева.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, коммунальщики, квартиры, допуск
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