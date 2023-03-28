В тарифы ЖКХ включат установку умных счетчиков

28 марта. FINMARKET.RU - Вхотят включить установку умных счетчиков воды и тепла. Постепенный переход на такие приборы начнется с 2025 года, вопрос проработал Минстрой.

Как отмечается в докладе Минстроя в правительство, внедрение умных счетчиков на всех этапах учета ресурсов необходимо для перехода к использованию искусственного интеллекта в сфере ЖКХ, пишут "Известия" . Ранее поручение проработать вопрос дал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Обязанность по установке хотят возложить на ресурсоснабжающие организации (РСО), когда они выступают исполнителем услуги. Все расходы будут включаться в тарифы на ЖКУ. Для этого необходимо "закрепление в качестве основания для превышения предельных индексов изменения размера вносимой потребителями платы за коммунальные услуги учет в тарифе расходов на приобретение, установку, обслуживания, поверку, замену приборов учета и систем учета", говорится в письме Минстроя.

В Минстрое сообщили, что прорабатывают вопрос "перспективного использования умных приборов учета, сформирован ряд возможных предложений, которые еще не приняты к реализации и могут рассматриваться только как инициативы". Они будут детально изучаться с учетом мнений заинтересованных отраслевых и общественных организаций, делового и профессионального сообщества, подчеркнули в министерстве.

Согласно плану Минстроя, в 2024 году необходимо внести изменения в законы и подзаконные нормативные акты для подготовки правовой основы для нововведений. С 2025 г. -го должен начаться переход на умныев нежилых зданиях, а с 2027 г. - в жилых, следует из письма министерства.

Как считает директор НП "Национальный жилищный конгресс" Татьяна Вепрецкая, тарифы ЖКУ не должны увеличиться значительно, рост составит в пределах нескольких процентов, поскольку переход на умные счетчики предполагается постепенный.

По мнению зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой, мера должна привести к увеличению прозрачности в сфере начисления платы за жилищно-коммунальные расходы. Она уточнила, что прозрачность будет гарантироваться в том числе потому, что затраты на установку и обслуживание счетчиков станеут контролироваться государством.