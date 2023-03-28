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28 марта 2023 года 09:15
В тарифы ЖКХ включат установку умных счетчиков
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Наталья Чернохатова/ТАСС
28 марта. FINMARKET.RU - В тарифы ЖКХ хотят включить установку умных счетчиков воды и тепла. Постепенный переход на такие приборы начнется с 2025 года, вопрос проработал Минстрой. Как отмечается в докладе Минстроя в правительство, внедрение умных счетчиков на всех этапах учета ресурсов необходимо для перехода к использованию искусственного интеллекта в сфере ЖКХ, пишут "Известия". Ранее поручение проработать вопрос дал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Обязанность по установке хотят возложить на ресурсоснабжающие организации (РСО), когда они выступают исполнителем услуги. Все расходы будут включаться в тарифы на ЖКУ. Для этого необходимо "закрепление в качестве основания для превышения предельных индексов изменения размера вносимой потребителями платы за коммунальные услуги учет в тарифе расходов на приобретение, установку, обслуживания, поверку, замену приборов учета и систем учета", говорится в письме Минстроя. В Минстрое сообщили, что прорабатывают вопрос "перспективного использования умных приборов учета, сформирован ряд возможных предложений, которые еще не приняты к реализации и могут рассматриваться только как инициативы". Они будут детально изучаться с учетом мнений заинтересованных отраслевых и общественных организаций, делового и профессионального сообщества, подчеркнули в министерстве. Согласно плану Минстроя, в 2024 году необходимо внести изменения в законы и подзаконные нормативные акты для подготовки правовой основы для нововведений. С 2025 г. -го должен начаться переход на умные счетчики в нежилых зданиях, а с 2027 г. - в жилых, следует из письма министерства. Как считает директор НП "Национальный жилищный конгресс" Татьяна Вепрецкая, тарифы ЖКУ не должны увеличиться значительно, рост составит в пределах нескольких процентов, поскольку переход на умные счетчики предполагается постепенный. По мнению зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой, мера должна привести к увеличению прозрачности в сфере начисления платы за жилищно-коммунальные расходы. Она уточнила, что прозрачность будет гарантироваться в том числе потому, что затраты на установку и обслуживание счетчиков станеут контролироваться государством.
Опубликовано Финмаркет
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АК-54 28.03.2023
Совсем недавно это-же чиновник обещал что всё будет сделано без увеличения платы с жильцов, за счёт РСО. ЕМУ ответили = Это мы слышим уже более 30 лет, что уже даже нашло отражение в мультфильме про Трёх богатырей:.. "если говорят что население не пострадает то.."( см. мультик)! Создаётся впечатление - Если не введён новый побор с населения, считается что день прошёл даром!? Не что, кто оказался прав?
Istina 28.03.2023
Авторы инициатив в сфере ЖКХ, интересанты этого платного рынка, установили условия, в том числе через закон, когда человек обязан заплатить, а потом заниматься хождением по инстанциям, включая суды, доказывая свои права, и обязанности стороны гражданских отношений, в том числе жилищных отношений. Ни один платный рынок так не работает. ЖКХ - это бизнес, с субсидиями из бюджета региона юридическим лицам, осуществляющим финансовую и хозяйственную деятельность в сфере управления МКД. ЖКХ - бизнес России работает именно так, и искусственный интеллект, к которому устремился Минстрой и ЖКХ РФ не поможет.
Istina 28.03.2023
Минстрой и ЖКХ РФ не обязывает организацию, управляющую МКД, продавца ЖКУ, возвращать гражданину, покупателю ЖКУ, неправомерные начисления, неверные расчеты, ложные задолженности, произведенные перерасчеты. Минстрой и ЖКХ РФ организовал для организаций, управляющих МКД, условия для учета этих средств, если они будут, в последующих начислениях гражданам. Право плательщика ЖКУ гражданина определять способ возврата и учета собственных денежных средств Минстрой и ЖКХ РФ забрал, тем самым нарушив конституционные права, свободы и законные интересы граждан Российской Федерации.
Istina 28.03.2023
Минстрой и ЖКХ РФ и эксперты создали платный рынок ЖКХ, в отношениях сторон которого, именно у граждан, покупателей ЖКУ. есть только обязанность платить, но обязанности у организации, управляющей МКД, отсутствуют, в том числе подтверждать исполнение работ документами, получение оплаты - фискальным документом.
Istina 28.03.2023
Минстрой и ЖКХ РФ и эксперты, обслуживающие интересы лиц, извлекающих доход на платном рынке ЖКХ, не обеспечили платный рынок ЖКХ главными признаками рынка бизнес-отношений - покупатель имеет права, и не только обязан платить. При исполнения обязанности платить - продавец обязан предоставить покупателю документы, подтверждающие исполнение (оказание) услуг и фискальный документ. Минтсрой и ЖКХ РФ не подтверждает такие отношения на платном рынке ЖКХ, ни докладами, ни отчетами, ни другими способами. То. что обязательно в отношениях на других рынках, на платном рынке ЖКХ отсутствует.
Istina 28.03.2023
Минстрой и ЖКХ РФ и различные эксперты эксперты, подписанты ответов не по существу обращений гражданам Российской Федерации, не решают интеллектуально квалифицированно вопросы граждан, не продвигают современные технологии в пользу граждан, не способны ответить на простые вопросы граждан, в том числе по действиям юридических лиц, работающих на платном рынке ЖКХ.
Istina 28.03.2023
Минстрой и ЖКХ РФ не обязал юридических лиц, в том числе управяюющих МКД, использовать ПО, программный продукт, соответствующий требованиям законодательства, в том числе жилищного. Минстрой и ЖКХ РФ организовал самодеятельность в формировании расчетных документов для плательщиков ЖКУ. Минстрой и ЖКХ РФ создал интересантов на платном рынке ЖКХ, повсеместно извлекающих выгоды. В ущерб гражданам Российской Федерации, в повсеместные риски граждан, покупателей ЖКУ.
Istina 28.03.2023
"Как отмечается в докладе Минстроя в правительство, внедрение умных счетчиков на всех этапах учета ресурсов необходимо для перехода к использованию искусственного интеллекта в сфере ЖКХ". что с комплексным аудитом платного рынка ЖКХ России,проводился перед написанием доклада правительству? Минстрой и ЖКХ РФ не обеспечил умное исполнение №354 -ПП всеми участниками отношений на платном рынке ЖКХ. Минстрой и ЖКХ РФ не обязал соблюдать организации, управляющие МКД, №731-ПП с момента действия постановления правительства до момента "регуляторной гильотины".
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