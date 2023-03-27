Банки хотят обязать блокировать интернет-подписки

27 марта. FINMARKET.RU - В России просят обязатьблокировать списания за онлайн-сервисы по требованию клиента, пишут "Известия". Газета ссылается на обращение "Общественная потребительская инициатива" (ОПИ), направленное в Центробанк. В нем говорится: в России растут продажи товаров и услуг онлайн, но из-за этого увеличивается число операций по запросам мошенников и просто не вполне порядочных предпринимателей, не исключая крупнейшие интернет-площадки и популярные медиасервисы.

По словам главы ОПИ Олега Павлова, особую роль здесь играют подписки, которые предполагают продление платежей, однако отписаться от них не всегда возможно.

В кредитных организациях "Известиям" подтвердили: если подписка оформлялась на стороне компании, там ее и нужно отменять, поскольку банк выступает лишь провайдером операции. В ЦБ рекомендуют финансовым организациям обеспечить возможность в мобильном приложении отказаться от любых периодических платежей. Вместе с тем представители онлайн-ресурсов считают инициативу избыточной.

В Банке России заявили "Известиям"», что изучат предложения ОПИ после их получения. Подписка на какой-либо сервис представляет собой услугу (абонентский договор), на которую распространяются положения Гражданского кодекса и Закона о защите прав потребителей, подчеркнули в ЦБ. Это, в частности, означает, что клиент имеет право на отказ от услуги в одностороннем порядке.