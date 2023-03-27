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27 марта 2023 года 09:36
Банки хотят обязать блокировать интернет-подписки
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Донат Сорокин/ТАСС
27 марта. FINMARKET.RU - В России просят обязать банки блокировать списания за онлайн-сервисы по требованию клиента, пишут "Известия". Газета ссылается на обращение "Общественная потребительская инициатива" (ОПИ), направленное в Центробанк. В нем говорится: в России растут продажи товаров и услуг онлайн, но из-за этого увеличивается число операций по запросам мошенников и просто не вполне порядочных предпринимателей, не исключая крупнейшие интернет-площадки и популярные медиасервисы. По словам главы ОПИ Олега Павлова, особую роль здесь играют подписки, которые предполагают продление платежей, однако отписаться от них не всегда возможно. В кредитных организациях "Известиям" подтвердили: если подписка оформлялась на стороне компании, там ее и нужно отменять, поскольку банк выступает лишь провайдером операции. В ЦБ рекомендуют финансовым организациям обеспечить возможность в мобильном приложении отказаться от любых периодических платежей. Вместе с тем представители онлайн-ресурсов считают инициативу избыточной. В Банке России заявили "Известиям"», что изучат предложения ОПИ после их получения. Подписка на какой-либо сервис представляет собой услугу (абонентский договор), на которую распространяются положения Гражданского кодекса и Закона о защите прав потребителей, подчеркнули в ЦБ. Это, в частности, означает, что клиент имеет право на отказ от услуги в одностороннем порядке.
Опубликовано Финмаркет
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