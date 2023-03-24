Расходы на оплату ЖКХ пересчитают

24 марта. FINMARKET.RU - С 1 марта в России изменились методы расчета нормативов на общедомовые нужды (ОДН). Речь идет о расходах на уборку, горячую и холодную воду, а также электричество и отопление общих пространств — лестничных площадок, подъездов и лифтов. Раньше их можно было оплачивать либо по фактическому потреблению, либо по нормативам. Если расходы за месяц превысили установленную норму, то излишки оплачивала управляющая компания. При этом у нормативов был "потолок", выше которого сумма начислений быть не могла, и в некоторых регионах он был существенно ниже реальных расходов, пишут "Известия"

Теперь "потолок" для нормативов фактически отменили, а расходы на ОДН в полном объеме возложили на собственников квартир. Для тех, кто платил за ОДН по факту, в квитанциях практически ничего не изменится. А вот тех, кто платил по нормативам, в апреле может ждать как приятный, так и неприятный сюрприз.

ОДН рассчитывают по понятной формуле: из суммарных показаний дома вычитают показания всех жильцов. Разницу распределяют между всеми квартирами в доме. В комитете Госдумы по строительству ипредполагают, чтообщедомовых нужд возрастет минимум в 41 регионе страны. Существенного роста ожидают в Башкортостане и Мурманской области (20%), в Ханты-Мансийском АО и Калмыкии (17%). На 7–10% вырастут тарифы в Брянской области, Красноярском крае.

Также не исключено, что некоторые россияне теперь будут платить меньше. Это произойдет, если у них нет долгов, а начисления до этого проводились по повышенным нормативам.

У некоторых категорий россиян есть право на субсидии и компенсации за оплату коммунальных услуг. Кроме того, на помощь государства могут рассчитывать люди, которые тратят на ЖКУ больше максимально допустимой доли семейного бюджета. От региона к региону она может различаться, но в среднем по России составляет до 22% доходов семьи.