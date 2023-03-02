Предприниматели не спешат открывать киоски у входа в торговые центры

2 марта. FINMARKET.RU - Малый и средний бизнес настороженно отнесся к предложению Минпромторга открывать киоски у входа в торговые центры. Перспективы в инициативе Минпромторга видят менее 50% представителей малого и среднего бизнеса. Таковы результаты исследования аналитиков сервиса GEO.Platforma, опросивших свыше 1,3 тыс. предпринимателей в разных городах, пишет "Коммерсант" . Согласно данным исследования, 29% представителей бизнеса беспокоит высокая конкуренция, 26% - проблемы с получением разрешений со стороны регулирующих органов, 25% - сложности с поставщиками. Предприниматели также опасаются трудностей с сертификацией товаров и поиском сотрудников.

Кроме того, 80% опрошенных сервисом предпринимателей считают высокими риски повторения кампании 2015-2016 годов по сносу торговых киосков.

Руководитель GEO.Platforma Алексей Алексеев отмечает, что из-за возможных сложностей предприниматели не готовы вкладывать в запуск киосков большие средства. Так, 39% респондентов сервиса могут потратить на открытие точки до 1 млн руб., а 24% - до 5 млн руб. Свыше 50% предпринимателей посчитали формат подходящим для торговли продуктами, а 13-15% - для продажи одежды и обуви.

В Минпромторге отметили, что малый стационарный объект будет размещаться на законных основаниях, в сотрудничестве с местными властями и торговыми центрами, поэтому опасений сноса вне рамок договоров быть не может.