.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Права акционеров компаний, срывающих гособоронзаказ, будут приостанавливаться в случае объявления военного положения - указ
02 марта 2023 года 09:35
Предприниматели не спешат открывать киоски у входа в торговые центры
|1
Артем Геодакян/ТАСС
2 марта. FINMARKET.RU - Малый и средний бизнес настороженно отнесся к предложению Минпромторга открывать киоски у входа в торговые центры. Перспективы в инициативе Минпромторга видят менее 50% представителей малого и среднего бизнеса. Таковы результаты исследования аналитиков сервиса GEO.Platforma, опросивших свыше 1,3 тыс. предпринимателей в разных городах, пишет "Коммерсант". Согласно данным исследования, 29% представителей бизнеса беспокоит высокая конкуренция, 26% - проблемы с получением разрешений со стороны регулирующих органов, 25% - сложности с поставщиками. Предприниматели также опасаются трудностей с сертификацией товаров и поиском сотрудников. Кроме того, 80% опрошенных сервисом предпринимателей считают высокими риски повторения кампании 2015-2016 годов по сносу торговых киосков. Руководитель GEO.Platforma Алексей Алексеев отмечает, что из-за возможных сложностей предприниматели не готовы вкладывать в запуск киосков большие средства. Так, 39% респондентов сервиса могут потратить на открытие точки до 1 млн руб., а 24% - до 5 млн руб. Свыше 50% предпринимателей посчитали формат подходящим для торговли продуктами, а 13-15% - для продажи одежды и обуви. В Минпромторге отметили, что малый стационарный объект будет размещаться на законных основаниях, в сотрудничестве с местными властями и торговыми центрами, поэтому опасений сноса вне рамок договоров быть не может.
Опубликовано Финмаркет
.
Материалы по теме
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
АК-54 02.03.2023
Сколько раз за последние годы людям предлагали эту "морковку", сначала МЭРиТ (Г.Греф), он многое отдал на откуп, но потребовались деньги и у них авансом налоговая сняла столько сколько потребовалось, с расчётом "потом" нв се до этого "потом" дожили! Ну а когда набиуллина передала функции торговли МинПрому, вообще малый бизнес остался без защиты - только дойная корова. УПАСИ БОГ ПОВЕРИТ В ЭТО!
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.