Около торговых центров хотят организовать нестационарную торговлю

20 января. FINMARKET.RU - Глава Минпромторга Денис Мантуров разослал руководителям регионов рекомендацию организовать около входов в крупные торговые центры нестационарную торговлю.

Нестационарнаяоколо входов в торговые центры создаст условия для сбыта продукции отечественных производителей и фермеров, а также будет способствовать товарному разнообразию и многоформатности российской торговли. Об этом, как пишет "Российская газета" , рассказали в пресс-службе Минпромторга. Там подчеркнули, что документ, который был разослан во все регионы, носит рекомендательный характер.

В пресс-службе министерства пояснили, что для продвижения продукции отечественного малого и среднего бизнеса предлагается использовать покупательский трафик крупных торговых центров и магазинов, размещая у входов в них павильоны, киоски, палатки, лотки и автолавки. Торговать там смогут производители сельскохозяйственных и продовольственных товаров, в том числе фермеры, производители текстиля, одежды и обуви. Предоставлять эти торговые места рекомендуется без проведения торгов, на льготных условиях или на безвозмездной основе.

Требования к продавцам будут "абсолютно стандартные, точно такие же, какие по закону предъявляются любому продавцу, работающему в сфере торговли в России, будь то гипермаркет или малый торговый объект".