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20 января 2023 года 12:25
Около торговых центров хотят организовать нестационарную торговлю
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ЕРА/ТАСС
20 января. FINMARKET.RU - Глава Минпромторга Денис Мантуров разослал руководителям регионов рекомендацию организовать около входов в крупные торговые центры нестационарную торговлю. Нестационарная торговля около входов в торговые центры создаст условия для сбыта продукции отечественных производителей и фермеров, а также будет способствовать товарному разнообразию и многоформатности российской торговли. Об этом, как пишет "Российская газета", рассказали в пресс-службе Минпромторга. Там подчеркнули, что документ, который был разослан во все регионы, носит рекомендательный характер. В пресс-службе министерства пояснили, что для продвижения продукции отечественного малого и среднего бизнеса предлагается использовать покупательский трафик крупных торговых центров и магазинов, размещая у входов в них павильоны, киоски, палатки, лотки и автолавки. Торговать там смогут производители сельскохозяйственных и продовольственных товаров, в том числе фермеры, производители текстиля, одежды и обуви. Предоставлять эти торговые места рекомендуется без проведения торгов, на льготных условиях или на безвозмездной основе. Требования к продавцам будут "абсолютно стандартные, точно такие же, какие по закону предъявляются любому продавцу, работающему в сфере торговли в России, будь то гипермаркет или малый торговый объект".
Опубликовано Финмаркет
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