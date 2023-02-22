В России опасаются нехватки автоприцепов-рефрижераторов

22 февраля. FINMARKET.RU - На российском рынке возникает дефицит полуприцепов-рефрижераторов для автотранспорта, в которых возят продукты питания, лекарства и другие товары, требующие низких температурных режимов. Об этом пишут "Ведомости", ссылающиеся на представителей и топ-менеджеров нескольких транспортных и логистических компаний, а также производителей прицепов. В частности, о сложностях с поставками рефрижераторной техники и запчастей к ней говорили в Delko, Sota Logistic, FM Logistic, "Курьер сервис экспрессе", ГК "Маршал", "Тонаре"» и других компаниях.

По оценкам Delko, рынок прицепов-рефрижераторов в России в докризисное время достигал 4000 шт. в год.была крупнейшим рынком Европы по продаже полуприцепов и занимала 15% в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка). Но после введения антироссийских санкций весной 2022 г. объем импорта техники стал снижаться, замечает представитель Delko. В 2022 г., по его словам, еще были поступления на рынок по действующим контрактам. "В 2023 г. новых поступлений точно не будет, и дефицит ощущается уже сейчас", – пояснил собеседник.

По оценкам гендиректора ассоциации «Спецавтопром» Дениса Кудрявцева, сейчас в России эксплуатируется более 50 000 прицепов-рефрижераторов.

Руководитель отдела по работе с медицинскими и температурными грузами "Курьер сервис экспресса" Магомед Цокиев говорит, что дефицит в большей степени связан с массовым уходом из России европейских и японских производителей техники. "Импорт приостановлен, прекратились и поставки многих комплектующих, имеющаяся техника устаревает, требуются дорогостоящий ремонт и запчасти, которым в сложившихся условиях тяжело подобрать аналог", – говорит он.

Альтернативные варианты на рынке есть, но они вряд ли полностью закроют потребности транспортных компаний, говорит представитель Delko.