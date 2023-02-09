Цены на домашний интернет в России завышены на треть

9 февраля. FINMARKET.RU - В России около 10% семей вынуждены платить за домашнийи ТВ по тарифам, которые выше рыночных примерно на 30%. Такие расчеты содержатся в отзыве на проект поправок в закон "О связи" и Жилищный кодекс, подготовленном АНО "Цифровая экономика" совместно с участниками рынка. Законопроекты, предполагающие либерализацию доступа провайдеров в жилые дома, в ноябре 2022 года внесла в Госдуму группа сенаторов и депутатов, пишут "Известия"

В Москве по завышенным тарифам вынуждены платить жильцы примерно 6% квартир, утверждают авторы отзыва. Диспропорцию в тарифах они связывают с низким уровнем конкуренции: цены выше рыночных, если в доме работают один или два провайдера, аффилированных с застройщиком.

По оценке TelecomDaily, средний платеж за интернет в месяц в РФ составляет около 450 рублей, а в домах, где работают провайдеры-монополисты, стоимость может превышать 580 рублей.

Проблема связана с нежеланием управляющих компаний (УК) и товариществ собственников жилья (ТСЖ) допускать связистов в дома: зачастую это выражается во введении заградительной платы за право обслуживать жильцов, утверждают опрошенные "Известиями" участники рынка.

Пробиться в дом не могут даже федеральные провайдеры: требуется решение собрания собственников жилья, необходима поддержка 2/3 из них, что на практике сложно реализуемо, говорят в МТС. Проблему может решить договор с управляющей компанией, которая выставляет операторам счета за возможность доступа, говорит ее представитель. Часто такие условия являются заградительными: сборы, установленные УК, могут существенно превышать объем потенциальной выручки провайдера, отмечает он. В таких домах остается только аффилированный с УК оператор, который предлагает доступ по ценам, превышающим предложения конкурентов в 5-12 раз, отмечают в МТС.