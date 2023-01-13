Ресторанов, кафе и баров в России стало почти на 5 тысяч больше

13 января. FINMARKET.RU - Несмотря на санкции, подорожание продуктов, усложнение логистики и ограниченную покупательную способность, в прошлом году число организаций общепита выросло почти на 5 тысяч - с 175,6 до почти 180,5 тысячи заведений. Хотя в целом отрасль еще не восстановилась до доковидного уровня. Такой вывод делает "Российская газета", ссылаясь на исследования сервиса для торговли и общепита Контур.Маркет.

Эксперты проанализировали данные о ликвидациях и регистрациях организаций общепита за последние три года - с 1 января 2020 года по 1 января 2023 года. В январе 2020 года, число организаций общепита было на 5,48 тыс. (2,95%) больше - 185,98 тыс. Но затем грянул ковид: основной спад произошел с ноября 2020 по март 2021 года - за этот период число организаций уменьшилось на 8%. А уже с марта 2021 года наблюдается медленное восстановление. И в прошлом году этот поступательный рост продолжился. В скором времени можно ожидать восстановление до доковидного уровня, прогнозируют эксперты.

Положительную динамику подтверждают и данные о продажах. Максимальную выручку заведения общепита получили в августе, на 38% больше по сравнению с январем 2022 года. Количество чеков выросло на 35%.

За три года зарегистрировалось 108,8 тыс. организаций, а ликвидировалось почти 114,6 тыс.

"На первый взгляд кажется, что рынок общепита обновился больше, чем наполовину. Однако это не та отрасль, для которой характерна текучка. Большое количество открытий и закрытий связано с тем, что заведения меняют концепцию, кухню и даже локацию. Например, кафе переформатировалось в бар: на юридическом уровне это означает ликвидацию одной организации и запуск другой, при том, что команда поваров и официантов может остаться той же", - поясняет эксперт Контур.Маркета для автоматизации общепита Жанна Шебаршова.

Пик закрытий заведений пришелся на декабрь 2020 года (8 642 организации). Что было связано с карантинными ограничениями во время пандемии. Но с тех пор тренд по закрытиям нисходящий. А пик регистраций (4642) случился в апреле 2021 года, когда началось постепенное восстановление отрасли.