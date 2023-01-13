Как будет меняться доходность по вкладам в 2023 году

13 января. FINMARKET.RU - К концу 2023 г.по депозитам могут снизиться на 0,5–1,5 п. п. в зависимости от срока и окажутся в диапазоне от 4,5 до 7% годовых. Такой прогноз дали опрошенные «Ведомостями» представители банков и аналитики.

Традиционно доходность по депозитам в январе – феврале снижается относительно декабрьской, сформированной предновогодними промоакциями банков, говорит лидер направления «Сбережения и инвестиции» «ФК Открытие» Александр Бородкин, чье мнение приводит газета. На этом фоне среднерыночные ставки по долгосрочным рублевым вкладам снизятся на 0,5 п. п. по сравнению с 31 декабря до 8,5–9% годовых, полагает начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова. При этом доходность по среднесрочным продуктам на срок до 12 месяцев может незначительно вырасти и закрепиться на уровне 7–7,5% годовых, добавила она. Это поможет банкам поддерживать баланс ликвидности в сезон традиционно низкой сберегательной активности, поясняет Тучкова.

В то же время ряд экспертов полагают, что в ближайшие месяцы доходность по вкладам либо совсем не изменится, либо изменения будут незначительными. По данным финансового маркетплейса «Сравни», ставки по депозитам останутся в нынешних значениях: средняя доходность будет на уровне 8%, а максимальная не превысит 10%, говорит заместитель генерального директора площадки Алексей Грибков. В январе не стоит ожидать какой-либо значительной корректировки ставок по депозитам, согласен руководитель аналитического центра «Банки.ру» Дмитрий Хмелев. Изменения могут произойти только после первого в 2023 г. заседания совета директоров ЦБ по ключевой ставке 10 февраля, полагает он.

В 2023 г. помимо денежно-кредитных условий доходность вкладов будет определяться потребностью банков в фондировании средствами населения, а также восприятием вкладчиками перспектив развития экономики и их личного финансового состояния, говорит заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин.

С учетом стабилизации ключевой ставки Банка России в АКРА не ожидают какой-либо выраженной тенденции на рынке вкладов, говорит руководитель группы рейтингов финансовых институтов Валерий Пивень. В зависимости от продукта и срочности доходность будет в основном варьироваться в диапазоне 4,5–7%, отмечает он.

В первом полугодии 2023 г. ставки по вкладам сохранятся на уровне конца 2022 г., полагает начальник управления депозитных продуктов МКБ Юлия Алексеева. Альтернативных способов сохранения сбережений у населения не так уж и много, к тому же повышение доходности по депозитам повлияет на рост стоимости ресурсной базы для банков, поясняет аналитик банковских рейтингов НРА Наталия Богомолова. Поэтому при нахождении ключевой ставки в диапазоне 6,5–8,5% годовые ставки по вкладам будут находиться в районе 6,5–10%, а при проведении банками отдельных акционных предложений на определенных сроках ставки будут выше, чем в среднем по рынку, считает она.

При отсутствии сильных внешних шоков можно ожидать снижения ставок по депозитам на 1–1,5 п. п. на всех сроках, говорит Бородкин. Процентные ставки по вкладам могут уменьшиться на 0,5–1 п. п., полагает главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк. На них повлияет уровень ключевой ставки и спрос на депозиты со стороны населения, отмечает она.

Сейчас нет оснований ожидать ставок по вкладам на уровне существенно ниже текущего, возражает Беликов. Тенденцию к росту видит и управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич. Но пока потенциал выглядит ограниченным – в пределах 0,5 п. п., добавляет он. Этому может способствовать конкуренция банков за привлечение физических лиц во, отмечает Хмелев.