По итогам 2023 года россияне впервые заплатят налог на доходы со вкладов

30 декабря. FINMARKET.RU - Россияне по результатам 2023 года впервые заплатят налог насо вкладов, сообщили "Известиям" в пресс-службе Минфина. Новый сбор должен был попасть в казну уже по итогам 2021 г., однако минувшей весной в качестве меры поддержки граждан законодательно освободили от уплаты этого налога. Но в следующем году послаблений уже не будет.

Правила начисления сбора также изменили. Ставка по-прежнему составит 13%, однако расчет максимального необлагаемого налогом процентного дохода будет проводиться иначе. Ранее для определения этой суммы требовалось умножить 1 млн рублей на уровень ключевой ставки на начало года, то есть в 2023 году - на 7,5%. Однако теперь будет учитываться максимальное значение ключевой ставки за весь год. Заплатить налог на процентный доход, полученный в 2023 г. , россияне должны будут до декабря 2024 г., уточнили в Минфине.

Если максимальный размер ключевой ставки в следующем году составит 7,5%, то необлагаемая налогом сумма будет равна 75 тыс. рублей. В этом случае вкладчик заплатит 13% с процентного дохода не в 105 тыс., а только в 30 тыс. При этом неважно, что основная часть срока депозита пришлась на 2022 год, когда налог не взимался.

По новой системе учитывается дата выплаты дохода, а не период, за который полагается эта сумма, отметил руководитель центра накопительных и транзакционных продуктов ПСБ Дмитрий Амиров. Так, если полугодовой вклад был открыт в середине 2022 года, но срок его окончания с выплатой процентов пришелся на первые числа января 2023 г, то клиенту придется уплатить по нему налог. При расчете будут учитываться не только срочные, но также накопительные, карточные и другие счета, по которым полагаются проценты. Исключение составят эскроу-счета и те вклады, по которым ставка не превышала 1%.

Самостоятельно рассчитывать налог и декларировать доход вкладчикам не придется. Всю информацию в ФНС предоставят банки, и налоговая служба выполнит расчет. При этом информация о сумме депозита раскрываться не будет.

В ЦБ и ФНС не ответили на запрос "Известий", рассматривается ли возможность продлить отмену налога на доходы со вкладов также на 2023 год.